Fotbal – Liga a III-a: Recea pierde acasa cu Miercurea Ciuc

ACS Fotbal Comuna Recea a fost invinsa sambata, 13 aprilie, pe teren propriu, de formatia AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 4-2 (2-0). Oaspetii au controlat meciul, reusind sa intre la pauza cu doua goluri avans, dar si cu un om in plus, dupa ce Recea a ramas in 10, in urma…