Studenții timișoreni au triumfat la Paris

Dacă anul trecut, la prima participare a unei echipe românești în concursul „Course en Cours”, echipa Universității Politehnica Timișoara, T-Motion, a ajuns The post Studenții timișoreni au triumfat la Paris appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]