Vietnam - Un tigru de 240 de kilograme a fost salvat din mâinile traficanţilor Trei vietnamezi au fost arestati dupa ce politia a descoperit animalul salbatic inchis intr-o cusca de fier intr-un camion in provincia Quang Ninh, la est de Hanoi, a informat ziarul local VnExpress, citand politia locala. Doi dintre acestia, un barbat de 27 de ani si un altul de 37 de ani, au afirmat ca au fost angajati sa transporte tigrul de un al treilea barbat, in varsta de 49 de ani. Acesta din urma a declarat ca a cumparat animalul de la un barbat din centrul Vietnamului si ca intentiona sa ucida animalul pentru a face clei din oase de tigru, un medicament traditional despre care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

