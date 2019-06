Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo participa sambata la Montreux, in Elvetia, la foarte discreta reuniune a Grupului Bilderberg, ce reuneste peste o suta de personalitati politice si economice europene si din America de Nord in jurul unor probleme cu miza mondiala, informeaza AFP, relateaza…

- Coreea de Nord a cerut ONU sa ia „masuri urgente” pentru a ajuta Phenianul sa recupereze un vas cargo confiscat recent de catre SUA, pe care le-a calificat drept „tara-gangster”, relateaza Agerpres.„Acest act de deposedare a aratat cu claritate ca SUA sunt într-adevar…

- Majoritatea oamenilor isi doresc sa aiba propria afacere si au idei, de cele mai multe ori foarte bune, pentru dezvoltarea ei. Adesea, ideile bune se lovesc de o problema: o proasta organizare a banilor. Chiar daca astazi se poate obtine un imprumut, iar banii sunt din ce in ce mai accesibili,…

- EMOTIE… Eveniment misionar unic, joi, atat pentru cei care lucreaza in sistemul de protectie a copilului, cat si pentru credinciosii din municipiul Vaslui. Dupa ani de zile si truda, parintele Petru Damian isi vede implinit visul de a sfinti o capela frumoasa, pe care a pornit-o de la zero, lacas de…

- Mai multe supermarketuri din Vietnam s-au alaturat unei campanii de utilizare a produselor alternative la plastic pentru ambalarea legumelor in vederea protejarii mediului. Cele trei mari lanţuri de supermarketuri din Vietnam - Lotte Mart şi Saigon Co-op din Ho şi Min, dar şi Big…

- Un centru pentru minori imigranți din Spania a fost atacat de 3 ori in ultima saptamana. Grupuri de localnici au intrat cu forța in internatul din orașul Castelldefels, de langa Barcelona, și i-au batut pe migranți. Corespondentul nostru, Felix Damian, are amanunte.