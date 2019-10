'Cererea de purificatoare de aer a crescut vertiginos in Hanoi in ultima saptamana dupa ce autoritatile au facut publice informatii despre poluarea atmosferica din oras', a declarat pentru DPA Tran Thi Anh Tuyet, managerul companiei Air Purifier Vietnam, cu sediul in Hanoi. 'Vanzarile noastre au crescut de sase ori in ultima saptamana'.

Magazinul de electronice Media Mart, care are 31 de puncte de desfacere in capitala vietnameza, a raportat de asemenea o crestere cu 245% a vanzarilor de purificatoare de aer din august pana in septembrie, potrivit ziarului local VnExpress. Nguyen Hong…