Vietnam mobilizează armata și poliția pentru a ține sub control epidemia de pestă porcină Vietnam a anunțat ca va mobiliza armata și forțele de ordine pentru a combate începutul unei epidemii de pesta porcina africana, care a condus deja la sacrificarea a aproximativ 4% din turmele de porci ale țarii, scrie Reuters.



Virusul, depistat prima data în februarie, a afectat ferme din 29 de provincii și a obligat autoritațile sa sacrifice peste 1.2 milioane de animale.



"În curând soldații și polițiștii vor lua parte la eforturile de a ne asigura ca porcii sunt sacrificați la timp, pentru a ține epidemia sub control", a scris marți ziarul de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

