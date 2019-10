Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al Educatiei din Vietnam a murit joi dimineata dupa ce a cazut de la etajul opt al institutiei, transmite agentia dpa potrivit Agerpres Le Hai An, 48 de ani, a decedat joi dimineata, la ora locala 7:10, intr-un accident, dupa cum a transmis intr-un comunicat Ministerul Educatiei,…

- Politistii Postului de Politie Murighiol au fost sesizati duminica despre faptul ca, in urma unui eveniment naval, mai multe persoane ar fi cazut in apele lacului Isac.Din primele verificari a rezultat ca, in aceasta dimineata, trei barbati din judetul Arad, in timp ce se deplasau cu o ambarcatiune…

- Moartea unei tinere de aproximativ 25 de ani ridica multe semne de intrebare. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Capitala. Fata a cazut miercuri noapte de la etajul zece al unui bloc din sectorul șase. Martori la scena cumplita au fost cațiva oameni care treceau…

- Un copil de 14 ani a murit, marți seara, dupa ce s-a electrocutat și a cazut de pe un stalp in orașul vasluian Negrești. Incidentul s-ar fi petrecut sub privirile fratelui sau mai mare, acesta fiind și cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutorul unui echipaj medical in speranța ca baiatul ar mai…

- O tanara din Rusia a murit electrocutata dupa ce telefonul aflat la incarcat i-a cazut apa, in cada in care facea baie. Evgenia Shulyatyeva, in varsta de 26 de ani, a sfarșit in mod tragic. Tanara din localitatea Kirovo a murit electrocutata. Acesta facea baie cand telefonul aflat la incarcat i-a cazut…

- Doi alpinisti germani au suferit sambata o cadere letala in gol in timp ce escaladau Dent Blanche, unul dintre cele mai inalte varfuri din Alpii Elvetieni, a anuntat duminica politia din cantonul Valais (sud-vest). Salvamontistii, transportati cu elicopterul la fata locului dupa ce au fost alertati…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, în urma uciderii unui copil de 8 ani în gara din Frankfurt de catre un migrant din Eritreea rezident în Elvetia, scrie Agerpres, citând…