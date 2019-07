Invazia de șerpi în Maramureș

In ultima perioada, mai multi maramureșeni au semnalat faptul ca se întâlnesc din ce în ce mai des cu șerpi. Specialiștii spun ca schimbările climatice din ultima perioada au deranjat mediul in care erau obișnuite aceste reptile sa traiască. Mai mult, in lunile iunie și iulie, șerpii intra in perioada de împerechere. Astfel, cel mai […]… [citeste mai departe]