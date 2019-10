Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca temperaturile vor ajunge de la 30 de grade joi la 8 grade vineri, scrie Mediafax.Potrivit ANM,incepand de joi dimineața pana vineri dimineața, vremea se va menține…

- Evenimentul este dedicat liceenilor, care vor avea oportunitatea sa fie initiati in acordarea primului ajutor. Atelierul va avea loc sambata, pe 5 octombrie, intre ora 16:00 si 18:00, la OK Center Romania, pe Strada Traian, nr. 1, sector 3.

- Elevii vor primi in fiecare luna cate un borcan cu miere, incepand cu 1 ianuarie 2020. Este vorba despre un program al Ministerului Agriculturii prin care autoritațile vor sa incurajeze producția naționala de miere. Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Regionale…

- Handbal Club Dobrogea Sud a intrat in febra meciului cu Dinamo Bucuresti, programat duminica, de la ora 15.30, in sala „Dinamo” din Capitala. Elevii antrenati de Zvonko Sundovski si George Buricea au un moral bun inainte de partida cu „cainii rosii”, dupa ce s-au calificat in turul al doilea al Cupei…

- Aparatura medicala de ultima generatie, medicamente noi si dispozitive chirurgicale moderne care inlocuiesc bisturiul pot fi gasite in aceste zile, in cadrul unei expozitii medicale deschise la Chisinau.

- Peste 500 de vieti salvate prin programul regional de screening pentru cancerul de col uterin in zonele izolate ale regiunii de nord-est a tarii. Este vorba despre caravana mobila compusa din doua masini-unitati aflate in dotarea Institutului de Oncologie de la Iasi printr-un program finantat de Banca…

- Din cauza numarului scazut al colectei de sange cu care Centrul Judetean de Transfuzie Ialomita se confrunta in aceasta perioada, autoritatile judetene solicita sprijinul in vederea reintregirii stocului atat de necesar salvarii pacientilor din unitatile sanitare.

- In primele șase luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Someș” al Județului Satu Mare a executat in plan operativ 4745 intervenții și misiuni specifice (in medie 27 pe zi), care pot fi grupate pe urmatoarele categorii: Acțiuni de stingere a incendiilor: 149 (137 in aceeași perioada…