- Guvernul a incercat sa reinventeze roata in domeniul constructiilor, prin majorarea salariului minim si acordarea de alte facilitati fiscale, dar nu a reinventat-o bine, deoarece angajatorii s-au trezit „si batuti si cu banii luati”, dupa ce au fost obligati sa creasca salariile tuturor angajatilor…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat un adevarat dezastru la Rio de Janeiro. Autoritatile au confirmat ca exista cel putin 10 morti. Strazile s-au transformat in adevarate rauri, iar masinile sunt scufundate pana la jumatate in apa.

- O femeie a postat ieri pe Facebook un mesaj in care sustine ca mama ei a fost agresata pe strada de un barbat care ar fi lovit o cu caramida pe mana. Incidentul ar fi avut loc in zona Casa de Cultura din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in urma aparitiei in spatiul public a unor informatii referitoare…

- O femeie din Hancesti, aflata in moarte cerebrala, a reusit sa salveze mai mai multe vieti. Copiii pacientei au decis sa doneze cateva din organele acesteia, pentru a ajuta alti oameni sa traiasca.

- Ce ai spune daca la sosirea intr-un spital, ai face cunoștința cu chirurgul care te va opera și ai descoperi ca acesta este o batranica in varsta de 91 de ani? Cel mai probabil te-ai șoca sau ai crede ca este o gluma de prost gust. Fie ca iți vine sa crezi sau nu, asta se intampla cu mulți pacienți…

- O femeie din Bangladesh a nascut gemeni la aproape o luna dupa ce a adus pe lume prematur un baietel, a declarat medicul ei pentru BBC. Arifa Sultana, in varsta de 20 de ani, a nascut un copil la sfarsitul lunii februarie, insa 26 de zile mai tarziu a fost dusa din nou de urgenta la spital,…

- Un copil de doar doi ani ar fi fost rapit de o maimuta, din casa in care locuia, in Haryana, India. Aceasta nu avea nicio intentie sa il raneasca, ci pur si simplu cauta pe cineva alaturid e care sa se joace, scrie observator.tv.