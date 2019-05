Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile de stat din Ecuador au fost tintele a 40 de milioane de atacuri lansate de hackeri dupa expulzarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, din ambasada ecuadoriana de la Londra, a declarat luni ministrul adjunct al telecomunicatiilor, Patricio Real, citat de Xinhua potrivit Agerpres.…

- «Suntem foarte aproape de semnarea unui acord», a declarat Donald Trump in prezența vicepremierului chinez Liu He, aflat in cursul saptamanii trecute la Washington. Liu He a fost purtatorul unei scrisori din partea președintelui Xi Jinping. Surse informate, citate de presa americana, au relevat ca deocamdata…

- Cel putin o ora pe saptamana de mers pe jos in ritm vioi poate ajuta la prevenirea dizabilitatii in cazul persoanelor varstnice afectate de artrita, dureri si rigiditate in zona genunchilor, soldurilor ori gleznelor, conform unui studiu recent citat de agentia Xinhua marti. Potrivit cercetatorilor…

- O echipa de cercetatori din China si Statele Unite a creat maimute modificate genetic, purtatoare a unei gene umane importante pentru dezvoltarea cerebrala, si a constatat ca animalele prezentau o dezvoltare a creierului similara oamenilor, relateaza marti Xinhua. Oamenii de stiinta au identificat mai…

- Plimbatul cainilor in lesa poate prezenta un risc de fracturi in cazul varstnicilor, sugereaza un studiu efectuat in Statele Unite, citat joi de agentia Xinhua. In urma analizarii unei baze de date privind cazurile de leziuni a pacientilor de 65 de ani sau peste aceasta varsta inregistrate…

- Mai multe portii de nuci consumate intr-o saptamana pot reduce riscul de afectiuni cardiovasculare in randul persoanelor diagnosticate cu diabet, conform unui studiu efectuat in Statele Unite, citat de agentia Xinhua. Cercetarea, publicata marti in jurnalul Circulation Research editat de Asociatia Americana…