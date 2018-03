Viermi în baia Spitalului de Copii Galaţi, nicio sancţiune pentru conducere VIDEO O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati, iar sotul sau a postat imaginile pe Facebook. "La spitalul de copii din Galați, azi 09-03-2018, soția a gasit viermi in baie, pe jos. Femeia de serviciu a spus ca degeaba facem reclamație ca nu se rezolva nimic ca așa avem noi romanii mentalitatea de saraci și proști. Oameni buni, ne mananca viermii. Share masiv, va rog. Toate televiziunile prezente la spital. Am dat declarații și eu și soția. Știrea a fost difuzata pe toate posturile tv din țara și e virala pe net. Au fost lasați sa intre sa filmeze in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi pensionari teleormaneni sunt trecuti de 75 de ani in Social / 32.485 de teleormaneni incaseaza pensie la limita de varsta, dintre care 14.212 barbati si 18.273 femei, potrivit raportului Casei Judetene de Penstii Teleorman pentru luna martie a anului 2018. Totodata, la nivelul…

- Direcția de Sanatate Publica a explicat de ce au aparut viermi la Spitalul de Pediatrie Galați. Nevertebratele puteau sa apara și din cauza umezelii din grupul sanitar, motiv pentru care inspectorii DSP nu au aplicat nicio sancțiune unitații medicale. Reprezentanții DSP Galați susțin ca reprezentanții…

- Viermi filmati de mama unei paciente in varsta de 10 ani chiar intr-o baie a Spitalului de Copii din Galati, baie a salonului unde cele doua erau internate. ”Din ce mi-a spus si colega, nu s-a dezinfectat dupa o pacienta care de abia plecase cu niste bacterii. A doua zi cand am dus-o la baie am vazut…

- Congres extraordinar al PSD: Viorica Dancila a fost aleasa presedinte executiv/ Carmen Dan, vicepresedinte in Politic / Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte executiv al PSD, in cadrul Congresului extraordinar al PSD de sambata, 10 martie. Totodata, Carmen Dan a fost aleasa in functia…

- „La spitalul de copii din Galati, sotia a gasit viermi in baie, pe jos. Femeia de serviciu a spus ca degeaba facem reclamatie ca nu se rezolva nimic ca asa avem noi romanii mentalitatea de saraci si prosti... oameni buni, ne mananca viermii. Share masiv, va rog", a scris pe Facebook, Mihai Patriche,…

- O ampla ancheta a fost demarata, dupa ce parinții au filmat viermi, intr-o baie, la Spitalul de Copii din Galați. Mama unui copil a facut descoperirea și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Viermii au fost filmati intr-o baie de la etajul 1 al Spitalului de Copii din Galati, scrie Mediafax.ro…

- Apele sunt in retragere in majoritatea localitatilor afectate de inundatii in Eveniment / La nivelul judetului, apele sunt in retragere in toate zonele afectate de inundatii, fara a mai avea probleme deosebite in cursul noptii de vineri spre sambata, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Teleorman,…

- Catalin Predescu, jandarmul din Teleorman care s-a impușcat in cap, era in proces de divorț. Barbatul ar fi intrat in depresie, dupa ce soția sa i-ar fi cerut custodia totala a copilului. Potrivit portalului instantelor de judecata, Catalin Predescu era reclamant in procesul de divort, in timp ce sotia…

- De Ziua Femeii, barbatii din ALDE au oferit flori alexandrencelor in Eveniment / Doamnele si domnisoarele care au iesit din case joi, 8 martie, au primit flori din partea barbatilor din organizatia ALDE Teleorman. Membrii organizatiei ALDE Teleorman au fost prezenti in zona centrala a orasulului…

- Un tulcean reclama ca mama sa, in varsta de 78 de ani, a fost trimisa cu ambulanta, pe targa, cu dureri foarte mari la coloana, de la spitalul din Macin la Spitalul Judetean din Galati, insa medicul care a vazut-o nu a vrut sa o interneze. Barbatul crede ca mamei sale i s-a refuzat internarea pentru…

- Anunt de presa – Dezvoltarea activitatii Exotic Prod SRL prin achizitia de noi echipamente si crearea de locuri de munca in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)…

- Mii de suceveni au cazut victime virozelor respiratorii specifice sezonului rece, in perioada 18-25 februarie a.c. fiind raportate la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava peste 3.700 de cazuri de viroze respiratorii, gripe si pneumopatii acute.Situația cazurilor de viroze, intocmita de DSP ...

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba s-a asigurat ca unitațile sanitare din județ au instituit toate masurile necesare pentru protecția personalului și a pacienților, avand in vedere ca suntem in plin sezon de gripa. Managerii de spitale au obligația sa se asigure ca sunt respectate cu strictețe…

- La intoarcerea din vacanta dintre semestre, Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau a cerut ca in toate unitatile de invatamant sa se faca un triaj epidemiologic riguros, iar copiii care prezinta semne de boala sa nu fie primiti in colectivitati. In unele gradinite s-a ajuns ca cei mici sa nu fie primiti…

- Mai mult, de dragul blondinei, actorul a parasit caminul conjugal, mutandu-se cu amanta, alaturi de care joaca in piesa "Old Love", scrie click.ro. Florina spera ca aceasta escapada sa se termine rapid, sa fie doar o toana de-a artistului, insa iata ca lucrurile par sa devina tot mai serioase, iar…

- Autoritatile locale se mobilizeaza pentru a nu fi luate prin surprindere de vremea severa ce urmeaza sa afecteze si judetul Galati. Pentru urmatoarea perioada au fost emise de Administratia Nationala de Meteorologie doua avetizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie,…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- O femeie de 60 de ani, nevaccinata antigripal, este al 53-lea deces confirmat ofcial ca fiind din cauza gripei, de la debutul sezonului rece, potrivit Realitatea.net. Specialiștii Institutului Național de Sanatate Publica au anunțat decesul cu numarul 53 in Romania. ...

- Doi barbați au fost trimiși in judecata dupa ce au incercat sa mituiasca un polițist in Eveniment / Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman…

- In data de 21 februarie a.c., incepand cu ora 11.00, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) va inaugura, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, Centrul integrat de medicina nucleara, cel mai performant din Europa, la acest moment, in depistarea afectiunilor…

- Știrea potrivit careia "Sylvester Stallone a murit!" a zguduit lumea luni dimineața, raspandindu-se extrem de rapid, dovada stand cautarile pe Google. Mesajele de condoleanțe au curs in mediul online, unii internauți susținand ca acesta a murit din cauza cancerului de prostata, scrie The Sun.…

- Politologul și scriitorul Dan Pavel intreaba, pe Facebook, daca un monstru de calibrul comandantului ISIS, care s-a laudat, cu seninatate, ca a ucis 900 de oameni și ca a violat peste 200 de femei, mai poate beneficia de drepturile omului.

- Peste 75.000 de autovehicule inmatriculate la nivelul judetului in Economie / La inceputul anului 2018, la nivelul judetului Teleorman, erau inmatriculate 75.857 de autovehicule, pe parcursul anului 2017 fiind efectuate 11.383 de operațiuni de inmatriculare/transcriere și modificari, cu 3.790 de…

- Aproape 15.800 de permise auto emise in 2017, peste 4.300 prin examen in Social / Pe parcursul anului 2017, lucratorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor au examinat, pentru obținerea permisului de conducere, 9.715 persoane, din care au fost declarate…

- Registrul Auto Roman a transmis, ieri, un comunicat de presa, prin intermediul caruia se spune ca respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR si Directia Regim de Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat in cursul zilei de astazi, ca cele patru cazuri au fost confirmate la „Victor Babeș”, iar in spitalele din județ a fost restricționat accesul vizitatorilor, in secțiile cu risc crescut pentru pacienți fiind chiar interzise vizitele aparținatorilor. Deși situația…

- Directia de Sanatate Publica a cerut tuturor unitatilor medicale cu paturi sa ia masuri de interzicere sau, dupa caz, de acces controlat igienico- sanitar. Decizia a fost luata pe fondul numeroaselor cazuri de gripa confirmate in intreaga tara. Practic, numarul vizitelor la pacienții internați pe secții…

- Trei amenzi au fost aplicate luni, in urma controlului derulat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ... The post Amenzi la Spitalul ”Victor Babeș” appeared first on Renasterea banateana .

- Consiliul Local Rosiorii de Vede a aprobat costul mediu de intretinere pentru beneficiarii Caminului de batrani Sf. Teodor in Social / Intruniti in sedinta de lucru, alesii locali rosioreni au adoptat miercuri, 31 ianuarie, Proiectul de hotarare privind stabilirea standardului minim de cost pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Un miliard si jumatate de persoane utilizeaza lunar a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La anuntul din iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori lunar, potrivit News.com. Asadar, numarul celor care folosesc aplicatia de chat cel ...

- Rafuiala in plina strada intre doua eleve de clasa a IX-a in Eveniment / Doua adolescente, eleve in clasa a IX-a la doua licee din Alexandria, s-au incaierat in plina strada marti, 30 ianuarie, o inregistrare cu disputa fetelor fiind distribuita in mediul online. Politistii s-au autosesizat…

- V. S. Postarea de pe facebook a unui locuitor al orașului Sinaia a adus din nou in atenție inmulțirea animalelor salbatice care pot deveni foarte agresive cand ies din mediul lor natural. Prahoveanul Costel Bucur a postat pe pagina sa de facebook doua filmulețe in care apar mistreți care au luat cu…

- Inca o data, numarul protestatarilor ploiesteni a dezamagit crunt. Cu toate ca pe Facebook cateva sute s-au aratat entuziasmati de eveniment, la fata locului au venit 20 de persoane. Vazandu-se prea putini pentru un spatiu atat de mare, manifestantii au plecat spre case dupa un sfert de ora,…

- "E plin netul cu fel și fel de articole cu idei de afaceri. Iți explica ce ai de facut, cam cat ai de investit, cum sa atragi apoi clienți etc. Iți explica clar cum poți face mii de euro lunar, deși cel care scrie articolul, in loc sa puna el in aplicare ideea, o pune pe un blog pentru a face astfel…

- Fostul senator UDMR a lansat pe Facebook o chemare la mitingul de sambata din Capitala, anuntand inchirierea unui autobuz. "Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie. Pe 20 ianuarie sa aparam cat mai multi…

- Sumele alocate drumurilor din judet pentru anul 2018 merg exclusiv la cele judetene in Politic / In ultima sedinta a Consiliului Judetean de luni, 15 ianuarie, alesii judeteni au adoptat, cu unanimitate de voturi, Proiectul de hotarare privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoare adaugata…

- Așa cum era prevazut in cea mai recenta varianta a Planului Cadru de Conformare 2017-2020 aprobata de consilierii barladeni, de la 1 ianuarie 2018, in locul birourilor personalului TESA al Spitalului „Elena Beldiman” Barlad funcționeaza compartimentul de spitalizare de zi. Cu o intarziere de cateva…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a deschis, luni dimineața, o ancheta epidemiologica și a efectuat o acțiune de control la o sala de evenimente din Alba Iulia dupa ce un numar de 19 persoane care au sarbatorit aici Revelionul s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Consiliul Local Alexandria a adoptat proiectul privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2018 in Politic / Consiliul Local al municipiului Alexandria s-a intrunit joi, 21 decembrie, in ultima sedinta de lucru din anul 2017, pe ordinea de zi fiind trecute 21 de proiecte de hotarare, printre…

- "Nu exista multi medici sau multi pacienti ai domnului Lucan care sa nu fi stiut cum stau lucrurile. Ceea ce nu stiu multi este ca POLITICIENI si de OAMENI CU INFLUENTA ai ultimilor 27 de ani au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale domnului profesor, pentru ei însisi sau…

- Sporul natural ramane negativ in Teleorman in Social / In luna octombrie a acestui an, in judetul Teleorman s-au nascut 258 copii, cu 29 mai multi decat in luna septembrie, potrivit informatiilor date publicitatii de Directia Judeteana de Statistica Teleorman. Pe de alta parte, conform sursei…

- "CSM - o hotarare emotionala!", a scris Tudorel Toader, miercuri, pe Facebook. El face, in context, o paralela intre declaratiile sale si considerentele judecatorilor Curtii Constitutionale din motivarea deciziei privind cazul "Belina". "Declaratia data: procurorul nu poate sa ancheteze oportunitatea,…

- Facebook a anuntat ca isi va modifica algoritmul de rankare al newsfeed-ului astfel incat postarile care cer implicarea utilizatorilor de o maniera evidenta sa fie din ce in ce mai putin vizibile, transmite News.ro . Atat paginile, cat si utilizatorii individuali care folosesc asa-numitele momeli menite…

- La dezbaterea publica privind taxele si impozitele locale, desfasurata recent la nivelul orasului Cugir, au fost prezente si cateva persoane care poseda Certificate de revolutionar cu rol determinant. Acestia si-au exprimat nemultumirea fata de refuzul administratiei locale de a-i scuti pe cei aproape…

- Regele emerit al Spaniei Juan Carlos si sotia sa, regina emerita Sofia, au sosit vineri seara la Palatul Regal din Bucuresti si i-au adus un omagiu Regelui Mihai.Monarhii spanioli au fost intampinati de Principesa Margareta si de Principele Duda.

- Clujul are bani pentru un Spital de Copii nou, dar nu are teren. Ministerul Sanatatii nu da bani, conform proiectului de Buget pe 2018 Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a declarat ca exista finantare pentru constructia cladirii unui Spital de Copii cu 700 de paturi la Cluj care…

- Functia de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede a fost scoasa la concurs in Eveniment / Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede anunta organizarea concursului pentru ocuparea functei de manager, la sediul unitatii spitalicesti, in perioada…

- Dupa ce a inceput anul lansand single-ul “Camera ei”, care a beneficiat de primul videoclipt filmat live pe Facebook, urmat de alte trei hituri “Hai, mersi”, “Imbracați sau goi” și Stai langa mine”, Trupa Vunk termina anul 2017 lansand “Lume, Lume”, cantecul care va salva lumea. “Muzica schimba oameni…