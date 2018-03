Viena: Un austriac de origine egipteana a fost ucis dupa ce a atacat cu cutitul un soldat care pazea resedinta ambasadorului Iranului

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac a avut loc in fața reședinței ambasadorului Iranului la Viena. In urma acestuia, un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda, dar a sfarșit prin a fi doborat de acesta cu arma de serviciu.

- Un afgan în vârsta de de 23 de ani a recunoscut, joi, ca este autorul celor doua atacuri cu cutitul comise miercuri seara, în zona celebrului parc Prater si soldate cu patru raniti, dintre care unul este în stare critica, a

- Patru oameni au fost atacați cu cuțite și raniți grav in capitala Austriei, Viena. Agresiunile au avut loc miercuri seara, in plina strada, dar nici pana acum nu se știe nimic despre atacator sau motivele sale.

- Trei persoane au fost grav ranite miercuri la Viena, dupa ce un individ a atacat cu un cutit un barbat si doua femei cu varste cuprinse intre 40 si 50 de ani, in apropierea parcului de distractii Prater informeaza site-ul agentiei APA.

- Incident violent la Spitalul de Psihiatrie din Braila, unde un paznic al unitatii medicale s-a trezit atacat cu cutitul, luni seara, de un individ care venise în vizita si nu a fost lasat sa intre în interiorul spitalului.

- 28 de studenti romani, manageri, oameni de afaceri si antreprenori au absolvit, in luna februarie, cursurile programului Executive MBA din cadrul WU Executive Academy, parte a Universitatii de Economie si Afaceri din Viena. De ce aleg executivii cu cariere de succes, cu experienta de ani de zile…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au [...]

- Un german de origine rusa in varsta de 70 de ani care voia sa protesteze impotriva primirii migrantilor a fost arestat preventiv dupa ce a atacat cu un cutit trei solicitanti de azil, in sudul Germaniei, a anuntat joi parchetul, citat de AFP.

- Luni, un tanar de 29 de ani din Lunca Ilvei a fost injunghiat in zona abdominala de catre un batran de 80 de ani. Ieri, batranul a fost reținut, urmand sa fie propus astazi pentru arest preventiv.

- Marocanul care a atacat cu cutitul mai multe persoane in Finlanda in august 2017, omorand doua persoane si ranind noua, se considera un soldat al gruparii Stat Islamic (SI) si a invocat printre motivele agresiunii sale loviturile aeriene din Siria ale coalitiei conduse de SUA, a comunicat miercuri…

- Iordania a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Coreea de Nord, informeaza AFP. Monitorul Oficial iordanian precizeaza ca hotararea in acest sens a guvernului a fost sustinuta printr-un decret regal. Au fost ridicate acreditarile ambasadorului iordanian in Coreea de Nord, cu resedinta la…

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a dat asigurari joi ca tara sa va ratifica rapid Tratatul de interzicere a armelor nucleare, adoptat de 122 de state in iulie anul trecut, Austria si Irlanda fiind singurele tari din UE semnatare ale textului, relateaza AFP. Aceasta ratificare este 'mai…

- Dupa intrevederea care a avut loc marti, la Viena, intre premierul Ungariei, Viktor Orban, si cancelarul austriac, Sebastian Kurz, oficialul ungar a declarat la o conferinta de presa ca la nivel european el si Sebastian Kurz apartin unei singure comunitati politice. In opinia sa, cea mai mare amenintare…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul…

- Un grup de persoane inarmate au atacat o baza a armatei din apropierea unei academii militare din Kabul, intr-un nou episod violent, noteaza BBC. Oficiali ai Ministerului de Externe au declarat ca cel putin patru oameni inarmati au atacat baza in apropierea academiei militare Marshal Fahim in jurul…

- Eurodeputatul Razvan Popa atrage atenția asupra unei noi forme pe care o imbraca discriminarea. Semnalul de alarma vine la cateva zile dupa ce Guvernul Austriei a anunțat, prin vocea noului Cancelar, intenția de a lega nivelul alocației pentru copiii celor care muncesc pe teritoriul austriac, de nivelul…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Pretul petrolului a ajuns la cote record Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza…

- Conform sursei citate, atat resedinta ambasadorului, cat si cea a lui Gheorghe Hagi, se afla in apropiere una fata de cealalta, fiind amplasate in zona Pipera-Voluntari. „In ambele cazuri, jafurile au fost anuntate cu mult dupa ce au avut loc, de catre niste angajati”, precizeaza oficialii…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters. Executivul cancelarului austriac…

- Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov avertizeaza Statele Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Iranului, in contextul in care Republica islamica este zguduita de proteste, si acuza Washingtonul ca vrea sa foloseasca aceste tulburari cu scopul de a submina acordul in dosarul…

- Polițiștii reșițeni au intrat in alerta seara trecuta, dupa ce la 112 au fost raportate doua talharii in zona Parcului Siderurgistului. Din primele informații era vorba despre doua persoane, barbați, din care unul a folosit un cuțit, care au deposedat, prin amenințare și violența, un barbat de telefonul…

- Scandal intre doi frati din Mehedinti, incheiat la spital pentru unul dintre ei, iar celalalt a ajuns in arestul IPJ Mehedinti. Totul ar fi pornit de la un pahar de bautura, apoi cei doi au ajuns la cearta. Cu un cutit, unul l-a lovit pe celalalt. Doar medicii sositi prompt la locul agresiunii au facut…

- Austria intentioneaza sa construiasca un memorial la un fost lagar de concentrare nazist din apropierea capitalei Belarusului, a anuntat marti noul guvern de la Viena, dupa ce Israelul a anuntat ca va limita contactele diplomatice cu cabinetul austriac, la care participa si extrema dreapta, relateaza…

- Peste 3.000 de oameni au protestat in centrul capitalei austriece, Viena, fata de investirea noului guvern de extrema-dreapta. Tinerii austrieci au scandat „Moarte fascismului!” si „Afara cu nazistii!” chiar in piata in care, in 1938, Hitler proclama anexarea Austriei la Germania nazista.

- Peste 2.000 de persoane au manifestat luni la Viena impotriva participarii formatiunii de extrema-dreapta FPO (Partidul Libertatii) in noul guvern austriac condus de conservatorul Sebastian Kurz, &i...

- Un atac bizar a avut loc la Botoșani. Un barbat a fost atacat in mijlocul strazii de un individ care l-ar fi amenințat cu un cuțit și i-a spus sa se dezbrace. Victima a refuzat, așa ca agresorul a...

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita in strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, in incercarea de a tempera ingrijorarile provocate de cooptarea extremei drepte in guvernul sau, transmite duminica…

- O femeie in vatsta de 44 de ani, cunoscuta cu afectiuni psihice, a fost retinuta, vineri seara, de politistii din Ploiesti. Aceasta este acuzata ca a amenintat cu cutitul o adolescenta. Incidentul s-a petrecut intr-un autobuz care face legatura intre centrul orasului si Gara de Vest.

- "Sunt, si eu, la randul meu, 'ingrijorat' de modul si felul in care va depasiti atributiile pentru care ati fost acreditat sa reprezentati tara dumneavoastra, Canada, pe teritoriul Romaniei. Prin declaratia si comportamentul dumneavoastra, va implicati in politica interna a Romaniei, ceea ce va este…