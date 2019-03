Viena, trai pe vatrai Capitala Austriei, s-a clasat, pentru a zecea oara consecutiv, pe prima pozitie in editia pe 2019 a indexului oraselor care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume. In clasamentul realizat de compania de consultanta Mercer, care cuprinde 231 de orase, Bucurestiul ocupa locul 109. Istorie, palate somptuoase, spatii verzi, siguranta si calitate ireprosabila […] Viena, trai pe vatrai is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

