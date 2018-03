Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Austriei, Viena, este si in 2018, pentru al noualea an consecutiv, orasul cu cea mai ridicata calitate a vietii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de...

- In 2018, Europa are opt dintre primele 11 orase catalogate drept cele mai placute din lume. Germania si Elvetia au fiecare cate trei orase, in timp ce Noua Zeelanda, Canada si Australia au cate unul.

- Raportul intocmit de Mercer cuprinde 231 de orase si au fost luate in calcul o serie de criterii importante, precum mediul politic si social (stabilitatea politica, criminalitatea, aplicarea legii); mediul economic (servicii bancare); mediul socio-cultural (starea mass-media si cenzura, limitarile…

- Actorul care a interpretat rolul celebrului Luke Skywalker in patru episoade din saga "Star Wars", Mark Hamill, spune ca daca ar fi sa se realizeze un film derivat despre un Luke tanar sau adolescent atunci personajul ar putea fi jucat de actorul nascut in Romania Sebastian Stan sau de copilul vedeta…

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei.

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor ”crestini albi” la Viena, scrie Reuters, potrivit news.ro.Janos Lazar,…

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Clujul, in topul UE a oraselor in care iti poti gasi usor un loc de munca Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, in urma unui sondaj, pe primul loc in UE, cand vine vorba de usurinta de a gasi un loc de munca, se afla Praga, urmata de Cluj-Napoca si Munchen. Aproximativ 72% dintre respondentii…

- Dieta cu banane. Slabesti rapid si eficient Dieta cu banana are origine japoneza si este una dintre cele mai eficiente modalitati de a scapa rapid de kilogramele in plus. Desigur, nu este vorba despre un numar foarte mare de kilograme, intrucat, ca orice alta dieta, nici aceasta nu se recomanda a fi…

- Medellin, orasul drogurilor, casa lui Pablo Escobar, la un moment dat al saptelea cel mai bogat om din lume, a devenit la fel de sigur ca Washington-ul, iar la capitolul infrastructura sta mai bine decat Bucurestiul.

- Dupa anunțarea produselor la CES 2018 în Las Vegas, Sony a prezentat la Viena, pe 21 februarie 2018, cele mai noi game de produse, printre care se numara televizoarele OLED 4K, caști wireless cu funcție de anulare a zgomotului și camere foto. Astfel, cele mai noi tendințe și tehnologii Sony…

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- Casa Alba a anuntat marti ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa o nominalizeze ca ambasadoare a Statelor Unite in Polonia pe Georgette Mosbacher, o femeie de afaceri din Florida, implicata in strangerea de contributii electorale pentru Partidul Republican, informeaza Reuters. Presedintele s-a…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Doi tineri austrieci au fost acuzati ca intentionau sa ucida cat mai multi ofiteri de politie intr-un atac jihadist asupra unei sectii de politie dintr-o provincie din Austria, actiune comandata de un membru cecen al gruparii Statul Islamic, transmite marti Reuters, care citeaza documente judiciare.…

- Austria va gazdui un summit al UE privind migratia pe 20 septembrie, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz dupa o intrevedere la Viena cu presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters. Principalul obiectiv al summitului din capitala austriaca va fi 'lupta impotriva migratiei…

- Procurorii din Munchen au impus o amenda de 81,25 milioane de euro grupului aeronautic european Airbus, in urma investigatiei privind acuzația de frauda si mita in legatura cu vanzarea unor avioane Eurofighter Austriei in 2003, potrivit Reuters . Ministerul Apararii din Austria anuntase, in februarie…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Din cauza traficului infernal, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov vrea sa impuna un sistem ca in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile cu norme Euro 5 si 6. In plus, un autobuz electric va face din 10 in 10 minute turul institutiilor centrale…

- Alexandria este orașul din Romania cu cel mai scazut grad de siguranța a vieții. Potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si de agentia D&D Research, cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria si Vaslui. Oradea este orașul…

- Deficitul comercial al SUA a crescut cu 12,1%, pana la 566 miliarde de dolari in 2017, cea mai ridicata valoare inregistrata dupa 2008, din cauza cererii interne robuste care a dus importurile la un nivel record, informeaza AFP si Reuters.

- Potrivit unui studiu Brasovul este orasul în care se traieste cel mai bine. A iesit pe locul al doilea la capitolul siguranta si servicii medicale, dupa Oradea, scrie adevarul.ro Brasovul a fost desemnat ca fiind orasul cu cel mai avantajos cost al vietii din România, potrivit…

- Cel putin doi oameni au murit si 70 au fost raniti duminica in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de Sud (sudul SUA), a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta din Carolina de Sud (SCEMD), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Trenul transporta 139 de pasageri si opt angajati…

- Canalul HBO al companiei Time Warner are mai mult de 5 milioane de abonati online, crescand de la 2 milioane cati erau anul trecut, a declarat o sursa apropiata pentru Reuters. Acei abonati online provin din toate serviciile de streaming online cu care lucreaza, inclusiv HBO Now, ca si canalele de…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Artistul este, de mai mulți ani, pe jumatate rezident in Franța unde participa la proiecte de anvergura. De asemenea, a susținut, ca lector invitat, mai multe conferințe de arta la Universite Paris 8 și la Ecole Superieure d’Art de Lorraine (Metz). Anul trecut, Cristian Sida a obținut…

- Starul R&B Bruno Mars a castigat principalul premiu al celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy, duminica seara la New York, refuzandu-le rapperilor Kendrick Lamar si Jay-Z onoarea de a deveni primii artisti hip-hop care sa castige categoria Albumul anului dupa 14 ani, conform Reuters.Bruno…

- Cu o zi inainte de decernarea premiilor Grammy, rapperul american Jay-Z a vorbit, in cadrul unui eveniment desfasurat la New York la care participa nume importante din industrie, despre relatia sa tumultuoasa cu cele mai importante premii muzicale, la care artistii hip-hop sunt omisi cand vine vorba…

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Renumitul violonist și compozitor EDVIN MARTON, apreciat pentru stilul sau unic de a fuziona muzica clasica cu pop-rock-ul zilelor noastre, va concerta la Sala Palatului din București, pe 20 aprilie, incepand cu ora 19:30. Spectacolul pe care Edvin Marton il va prezenta publicului de la București,…

- Biroul vicecancelarului austriac Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii (FPOe, de extrema dreapta), a fost spart in cursul serii de miercuri, la scurt timp dupa ce in aceeasi incapere a fost descoperita aparatura de interceptare, a anuntat joi Parchetul din Viena, precizand ca a fost…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va…

- Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a depasit, in sedinta de tranzactionare de marti, valoarea maxima istorica de 26.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste ale companiilor din portofoliu, noteaza Reuters.

- Romania cere Ungariei sa pazeasca Ambasada Romaniei de la Budapesta Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca România îi va solicita Ungariei sa asigure masuri de securitate pentru Ambasada româna de la Budapesta…

- Traficul aerian de marfa, masurat in tone pe kilometru, a crescut cu 8,8% in luna noiembrie 2017 comparativ cu luna noiembrie 2016, dupa un avans de 5,8% in ritm anual in luna octombrie 2017, a anuntat miercuri Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Douazeci si cinci de profesori, conferentiari, lectori si asistenti de la universitati din Londra, Amsterdam, New York, Pittsburgh, Viena, Liverpool, Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca au semnat o petitie pentru restabilirea accesului la baza de date Biblioteca Digitala a Bucurestilor si pentru reluarea proiectului…

- Fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon catalogheaza o intalnire, in iunie 2016, a unui grup de rusi cu Donald Trump Jr. si reprezentanti de rang inalt ai campaniei tatalui acestuia drept ”tradatoare” si ”nepatriotica”, potrivit unor fragmente dintr-o noua carte, la care agentia a avut acces miercuri,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…