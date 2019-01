Ateneul din Iași și Teatrul Studio Geneza Art din Chișinau prezinta spectacolul „Floarea albastra”, miercuri, 16 ianuarie 2018, ora 19:00, in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” a Ateneului din Iași. O creație dupa versurile și corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, „Floarea albastra”, in regia Ludmilei Burlaca, este „axat pe dragoste si pasiune, cat si pe conflicte si ura”. Spectacolul va avea reprezentații in trei orașe cu semnificație pentru viața poetului Mihai Eminescu, dupa urmatorul program: 15 Ianuarie 2019, ora 19:00, Palatul Lobkowitz, Viena • 16 Ianuarie 2019, ora…