- In 2018, Europa are opt dintre primele 11 orase catalogate drept cele mai placute din lume. Germania si Elvetia au fiecare cate trei orase, in timp ce Noua Zeelanda, Canada si Australia au cate unul.

- Daca luam exemplul a trei femei necasatorite de 33 de ani care locuiesc in SUA și care caștiga 40.000 de dolari pe an, 120.000 de dolari și, respectiv, 200.000 de dolari pe an, care credeți ca este mai fericita? Potrivit unui studiu recent, care măsoară gradul de fericire, cele două femei…

- Raportul intocmit de Mercer cuprinde 231 de orase si au fost luate in calcul o serie de criterii importante, precum mediul politic si social (stabilitatea politica, criminalitatea, aplicarea legii); mediul economic (servicii bancare); mediul socio-cultural (starea mass-media si cenzura, limitarile…

- Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele tari din Europa cu potential natural in domeniu. Telurul a fost descoperit in Romania, in secolul al XVIII-lea , la mina Fata Baii de langa Zlatna. „Aici este o concentratie exceptionala de aur, argint, telur, deci telurururi de aur si argint cum nu se gaseste…

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai comertului…

- Unsprezece tari semneaza Acordul complet si progresiv de parteneriat transpacific (TPP), fara Statele Unite, in contextul in care presedintele Donald Trump a decis retragerea din acest tratat, relateaza site-ul agentiei Reuters. Versiunea finala a acordului a fost prezentata in Noua Zeelanda…

- Majoritatea produselor pe care SUA le exporta catre UE, de la untul de arahide si blugii Levi’s, la sucul de portocale și motocicletele Hardley Davidson, vor fi taxate “semnificativ”, daca Donald Trump pune in aplicare amenințarile de a impune tarife vamale pe importurile de otel si…

- In urma cu 100 de ani virusul gripei spaniole a infectat aproximativ o treime din populatia planetei. Amploarea pandemiei si gravitatea infectiei devin evidente daca ne gandim ca doar in Statele Unite, in luna octombrie a anului 1918, s-au inregistrat 195.000 de decese din cauza gripei. Aceasta gripa…

- Startup-ul fintech Revolut, cu peste 15.000 de clienti in Romania, a trecut pe break-even pentru prima data, in luna decembrie a anului trecut, o reusita importanta pentru business-ul infiintat in 2015 de catre Nikolay Storonsky si Vlad Yatsenko, ce a atras investitii de 90 de milioane de dolari.…

- Echipa Germaniei a eliminat, vineri, in semifinalele turneului de hochei pe gheata de la JO de iarna, selectionata Canadei, dubla detinatoare a titlului olimpic. Germanii s-au impus cu scorul de 4-3 in fata canadienilor.In finala, Germania va intalni echipa sportivilor olimpici ai Rusiei.…

- La un deceniu dupa ce datoriile gospodariilor au constituit unul din factorii care au dus la criza din SUA si Europa, un nou grup de economii se confrunta cu datorii ridicate, in crestere continua, ale gospodariilor, relateaza Wall Street Journal. In prezent, datoriile gospodariilor sunt…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite", explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb…

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii. Norvegia a fost desemnata, pentru a opta oara in ultimii…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 13 februarie. Schi fond – calificari (masculin, sprint individual clasic; feminin,…

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- JO 2018. Orasul PyeongChang a obtinut, la 6 iulie 2011, dreptul de organizare a "Olimpiadei albe" dupa ce si-a depus candidatura de trei ori consecutiv, in 2010, 2014 si 2018, potrivit site-ului Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. PyeongChang este un district aflat in partea de nord-est…

- Consumul de energie primara al Romaniei a scazut cu o treime in perioada 1996-2016, arata datele Eurostat, citate de catre Cursdeguvernare.ro . Scaderea masiva vine ca urmare a inchiderii industriei grele. Consumul brut de energie include atat energia electrica, cat și energia termica sau transporturile…

- Legenda folk rock-ului american Paul Simon a anuntat luni ca-si va lua adio de la scena artistica la capatul unui ultim turneu, dupa 50 de ani de cariera, relateaza AFP. La 76 de ani, fostul membru al duetului legendar Simon & Garfunkel isi va incepe seria de concerte in Europa si in America de Nord…

- O tranzactie intre gigantii Vodafone si Liberty Global care sa includa pietele din Germania, Ungaria, Cehia si Romania ar aduce noii entitati sinergii de peste 11,5 miliarde de euro, conform unui raport al Barclays, citat de portalul Seeking Alpha. Principala tinta a discutiilor - despre…

- Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a apreciat duminica ca revizuirea strategiei nucleare a SUA, care mizeaza pe innoirea arsenalului fara a-l extinde, dovedeste ca "o noua cursa a inarmarii s-a declansat deja" si a pledat pentru noi initiative de control, informeaza EFE. "Acordurile…

- Angela Merkel spera sa poata anunta duminica, luni sau marti formarea Guvernului impreuna cu social-democratii. La peste patru luni dupa legislativele din septembrie, care au lasat cea mai mare putere economica din Europa fara majoritate, conservatorii de la CDU/ CSU cauta solutii…

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- Biletele la spectacolul Lord of the Dance: Dangerous Games, din 13 aprilie, pot fi achizitionate online, de pe MyTicket.ro, eventix.ro si caseria Salii Palatului. Echipa celor mai indragiti dansatori din lume isi propune sa ofere publicului bucurestean o experienta unica, printr-o coregrafie inovatoare…

- Uber ar putea sa se retraga din anumite piete internationale, inclusiv 15 orase africane, deoarece Rajeev Misra, directorul SoftBank crede ca are o sansa mai mare de succes si profitabilitate daca se concentreaza doar pe pietele de baza, relateaza Quartz. Gigantul tehnic japonez, SoftBank…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Vaticanul va participa pentru prima data la Bienala de Arhitectura de la Venetia din acest an, unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul manifestarilor artistice din lume, informeaza DPA. Biroul de presa al Vaticanului a spus luni ca in pavilionul sau vor fi expuse zece capele proiectate…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 13.00, președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, va oferi profesorului Marco Lucchesi, președinte al Academiei Braziliene de Litere, o Distincție de Onoare pentru excepționala activitate de promovare a culturii romane pe meridianele lumii. Evenimentul…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Dan Merisca (45 de ani) este un stomatolog din Arad pasionat de pictura. Pana in momentul de fata, artistul are peste 1.000 de tablouri realizate, unele dintre ele aflate in colectii private din Canada, Peru, Sri Lanka sau Australia.

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- “Vor fi mai multe eclipse de soare și de luna, decat de obicei, iar una dintre ele, cea de luna din 27 iulie, va dura o ora și 43 de minute, devenind cea mai de durata din ultimii 100 de ani”, conform experților in astronomie. Primul eveniment va fi eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie 2018,…

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…

- Anul 2017 a adus schimbari politice in Europa, fiind organizate alegeri in mai multe state europene, printre care Olanda, Franta, Germania sau Austria, iar in urma acestora formatiunile extremiste au reusit sa obtina scoruri record pentru ultimele decenii.

- Potrivit Eunomia, compania de consultanța pentru mediu care a realizat raportul, aceste țari au toate politici guvernamentale comune care incurajeaza reciclarea, cum ar fi facilitarea reciclarii deșeurilor de catre gospodarii, fonduri bune pentru reciclare, și stimulente financiare. De asemenea, acestea…

- Adina Butar este o revelatie pentru muzica EDM, pe plan international, iar succesul talentului ei este apreciat si de cei mai mari Dj-i ai lumii, mai ales datorita colaborarii cu Markus Schulz, Dj-ul numarul 1 in SUA. Aceasta a cucerit publicul din Europa, Statele Unite ale Americii, Canada si Australia,…