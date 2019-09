Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, pe primul loc in Topul 140 al orașelor cu cele mai bune condiții de viața, clasament realizat de prestigioasa publicație The Economist, se menține Viena, capitala Austriei, potrivit Mediafax. Viena punea astfel capat supremației orașului australian Melbourne, care…

- Muzeul Municipiului București invita publicul miercuri, 28 august 2019, ora 18.30, la vernisajul expoziției tematice „Curiozitați arhitectonice bucureștene: Gheorghe Leahu”, eveniment care va avea loc la Muzeul Dr. Nicolae Minovici. Arhitect și acuarelist, Gheorghe Leahu s-a nascut la 10 mai 1932 la…

- Un șir de evenimente ce au avut loc in ultimele doua luni in zona Golfului Persic au provocat o evoluție ingrijoratoare a conflictului dintre Statele Unite și Iran in Orientul Mijlociu, concret in importanta zona strategica a Golfului Persic ce asigura tranzitul a o treime din petrolul transportat pe…

- Tenismenul austriac Dominc Thiem îi propune americancei Serena Williams sa faca echipa la dublu mixt, la Wimbledon sau la US Open, pentru a se împaca dupa incidentul la care au fost protagonisti, la Roland Garros, scrie News.ro."Vreau sa fie clar, ceea ce a realizat Serena este…

