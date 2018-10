Proprietarii de caini de lupta din Viena nu vor trebui sa exagereze cu bautura atunci cand sunt insotiti de animalul de companie, conform noilor reguli redactate de autoritatile locale, dupa ce Rottweiler-ul unei femei bete a ucis un bebelus, informeaza DPA. Pana in prezent, persoanele care detineau aceste rase de caini trebuiau sa participe la un curs de pregatire si sa foloseasca o botnita sau o lesa cand ieseau cu animalul la plimbare. In conformitate cu noile reguli anuntate miercuri de autoritatile locale, proprietarii cainilor de lupta trebuie sa nu depaseasca o limita de alcool in sange…