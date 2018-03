VIDEOUn acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol, sub privirile ingrozite ale celor prezenți. Tanarul avea 38 de ani și in timpul unei manevre s-a dezechilibrat și a cazut. Acrobatul francez Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol…

- O stuardeza care lucra pe o aeronava a companiei Emirates a murit pe aeroportul din Entebbe in Uganda, dupa ce a cazut pe ușa pentru ieșirea de urgența a avionului, scrie AFP: Insoțitoarea de bord a deschis din greșeala ușa pentru ieșirea de urgența, s-a dezechilibrat și a cazut pe pista. In urma impactului…

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit marți, sub ochii medicilor de pe ambulanța, dupa ce ar fi cazut in gol de la etajul 3 al blocului in care locuia. Inainte sa sara pe geam, ar fi avut o disputa cu soția.

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…

- Televiziunea americana NBC a fost data in judecata pentru ucidere din culpa de familia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant in apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's Got Talent”, scrie hollywoodreporter.com, potrivit news.ro.Familia lui Maureen…

- Postul de televiziune american NBC a fost dat în judecata pentru ucidere din culpa.Televiziunea a fost trimisa în judecata defamilia unei femei care a murit dupa ce ar fi cazut din scaunul ei rulant în apropiere de platoul de filmare al emisiunii „America's…

- Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca ancheta in acest caz a fost preluata de la Sectia 26 Politie de catre Serviciul Omoruri, cazul fiind considerat drept "moarte suspecta". Adrian Fronea, medic primar anestezist la Spitalul "Sf. Ioan", a fost gasit de catre colegi in stop cardio-respirator,…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Doi oameni au murit, luni, in Ecuador, dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil (sud-vestul tarii).

- O fetița in varsta de 12 ani care a cazut duminica de la etajul opt al unui bloc din Deva, fiind transportata la spital in stare grava, a murit din cauza multiplelor leziuni interne si externe. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat…

- Un politist spaniol a murit, joi, in orasul Bilbao in urma violentelor de strada provocate de catre suporterii echipei de fotbal Spartak Moscova, care au venit sa asiste la meciul dintre Athletic Bilbao si formatia rusa, in saisprezecimile de finala ale Ligii Europa, relateaza site-ul cotidianului…

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat al unei societati care isi desfasura activitatea in cariera de piatra Bologa, din judetul Cluj, a murit marti, dupa ce a cazut de la o inaltime de 100 de metri, scrie AGERPRES.Citeste si: Andreea Cosma, in audienta la ministrul de Interne: Reclamatii…

- Tragedie fara margini intr-o familie de etnie roma din localitatea Patrauțu, din Suceava. Un baietel de 1 an si 11 luni a murit, dupa ce a cazut in oala cu ciorba fierbinte. Copilasul a...

- Kelsey Friend, studenta din Florida, si-a gasit puterea de a vorbi despre tragicul eveniment prin care a fost nevoita sa treaca. Profesorul le-a salvat viata studentilor lui prin sacrificiul suprem pe care il poate face un om.

- In timpul atentatului din incinta liceului din Florida, elevii ingroziți au fugit și au trimis sute de mesaje celor dragi, prin care cereau ajutorul sau iși luau ramas-bun. ”Suntem intr-un adevarat cod roșu, tata. Ajuta-ma cat mai repede cu putința, nu este un exercițiu”, este mesajul unui…

- O femeie din Arad a murit in spital din cauza gripei, acesta fiind al 20-lea caz de deces la nivel național in acest sezon. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma complicatiilor cauzate de gripa sezoniera (de tip B). Femeia a fost internata…

- Vanturile puternice si ploile torentiale au lovit Malta, inundand drumurile, dupa luni in care nivelul precipitatiilor a fost cu mult sub medie. Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta.

- Dan Udrea e romanul care a murit in Malta in timpul unei furtuni puternice. Barbatul, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața, dupa ce un copac smuls din radacini de vijelie s-a prabușit peste furgoneta pe care o conducea. Romanul și soția sa, Irina, se stabilisera in orașul Mosta din Malta. Presa…

- Accident nefericit sau sinucidere? Aceasta este intrebarea la care trebuie sa raspunda anchetatorii clujeni, dupa ce la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din cartierul clujean Maraști, a fost gasit in agonie un tanar de 18 ani. Acesta a cazut accidental sau s-a aruncat de la etajul…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- O femeie de 86 de ani din municipiul Campulung Muscel a murit, miercuri dimineata, dupa ce a cazut de la etaj, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- O masina a cazut de pe pod pe DN13. Din fericire șoferul a scapat cu viața, insa pentru pasagerul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit incarcerat. Tragedia a avut loc pe DN13, la Hanul din Ardeal. Soferul a pierdut controlul volanului si a derapat, cazand de la aproape 6 metri.…

- Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani, dupa ce a cazut pe niste scari, informeaza Rolling Stone, potrivit Mediafax.ro.

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Accidentul s-a produs in momentul in care un trailer s-a ciocnit cu autobuzul, conform unui oficial din domeniul transporturilor.

- Barbatulera taximetrist si avea doar 54 de ani. Acesta cobora scarile, iar de la etajul al doilea s-a dezechilibrat, a cazut in gol peste balustrada de protecție și a decedat. Cu toate ca la fața locului s-au deplasat echipaje medicale de prim-ajutor, nu s-a mai putut face nimic pentru victima, potrivit…

- Plecat la cumparaturi, un om in varsta de 52 de ani a sfarsit in conditii greu de imaginat, dupa ce un container cu produse electronice a cazut peste el. Totul s-a intamplat deunazi, intr-un hipermarket din Craiova. In ciuda faptului ca victima a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital, iar acolo…

- Se fac cercetari pentru ucidere din culpa in cazul sefului Biroului Rutier Giurgiu,dupa ce un barbat de 51 de ani, cu care se afla intr-o barca,a murit intr-un lac. In paralel, se fac cercetari si pentru braconaj, dupa ce la locul accidentului a fost gasita o arma, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Tragedie pentru o familie inainte de Sarbatori. Desi aceasta perioada ar trebui sa fie una fericita pentru toata lumea, o familie se pregateste sa-l conduca pe ultimul drum pe un tanar de 27 de ani, tatal unei fetite de doua saptamani.

- Un polițist din Buzau, în vârsta de 57 de ani, a murit joi seara, la UPU a spitalului Județean de Urgența Buzau, dupa ce ar fi suferit un infarct produs în timpul orelor de serviciu.