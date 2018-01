VIDEOTurcia: Un avion de pasageri a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon

Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav pe un aeroport din nordul Turciei. Un avion de pasageri a ieșit de pe pista și a ramas blocat in noroi. Din fecire, toți cei aflați la bordul aeronavei au fost evacuați in siguranța, fara ca nicio persoana sa fie ranita, relateaza Sky News. Incidentul a avut loc in orașul Trabzon, aflat…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Avionul, care apartinea companiei aeriene private Pegasus, efectuase un zbor Ankara-Trabzon. Toti cei 162 de pasageri aflati…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat în noroi, sâmbata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat în nordul Turciei, transmite DPA, citând agentia de presa

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, informeaza agerpres.ro. Imaginile publicate…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, ci...

- Primele exercitii pe mare ale Fortelor Navale Romane, in cooperare cu partenerii din Alianta, se desfasoara in perioada 11-13 ianuarie. Fregata 'Regele Ferdinand', cu un elicopter Puma Naval la bord, se afla, in prezent, in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney si un submarin…

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, au declarat pentru Reuters mai multe surse apropiate situației,…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, companie aeriana controlata de Emiratul Dubai, au declarat…

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah, sudul SUA,…

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a...

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza Agerpres, citand ...

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza Agerpres.

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah,…

- Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri sau chiar au fost anulate, vineri, pe aeroportul din Bristol, dupa ce un avion cu 25 de persoane la bord a iesit de pe pista la aterizare. Nicio persoana nu a fost ranita, relateaza mirror.co.uk.

- Avionul, de tip Embraer 145, decolase din orasul german Frankfurt, iar in momentul aterizarii pe aeroportul din Bristol a derapat si a iesit de pe pista.La bordul avionului erau 25 de pasageri si membri ai echipajului. "Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a fost ranita", a transmis…

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, in timpul manevrei de aterizare pe aeroportul din orasul Bristol, situat in sudul Marii Britanii, afirma surse citate de presa britanica.

- Joi, 21 decembrie 2017, comisia de recepție finala a obiectivului de investiții „Pista de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” s-a deplasat, din nou, la Aeroport pentru a vizita amplasamentul. Read More...

- Constructorul aeronautic intentioneaza sa produca doar sase aparate A380 pe an, astfel incat sa poatta asigura supravietuirea programului si dincolo de acest deceniu, desi cererile pentru A380 – cel mai mare avion de pasageri din lume, care are pana la 544 de locuri – sunt reduse din cauza consumului…

- Turcia a inregistrat o crestere anuala de 11,1% in trimestrul trei din 2017, cel mai rapid ritm in randul tarilor G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), a anuntat, luni, Institutul de Statistica (TurkStat). Este al treilea trimestru consecutiv in care PIB-ul Turciei…

- Regele Mihai se va intoarce pe pamant romanesc intr-un avion militar, special reconfigurat pentru acest moment. E vorba de o aeronava folosita in teatrele de razboi, dar care poate fi adaptata si pentru operatiuni medicale si de salvare. Fostul suveran al Romaniei Mihai I a murit marți, 5 decembrie,…

- Politia de Frontiera Romana a preluat, marti, in cadrul unei ceremonii organizate la Constanta, presedintia Forumului de Cooperare la Marea Neagra, la activitate fiind prezenti sefii Politiilor de Frontiera din Romania, Bulgaria, Turcia, Ucraina si Federatia Rusa, insotiti de experti nationali.…

- Echipajul unui avion de pasageri a observat racheta intercontinentala testata de Coreea de Nord pe 29 noiembrie, o situatie care evidentiaza pericolele reprezentate de actiunile regimului Kim Jong-Un asupra curselor aeriene.

- Demnitarul roman a susținut un discurs in cadrul mesei rotunde cu titlul Investing in the Common Future of Europe: Time for Constructive Vision and Substantial Action, in care a aratat ca momentele actuale incarcate de provocari, schimbari rapide și incertitudini necesita o cooperare tot mai stransa…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Incident abia evitat deasupra Marii Negre, intre un avion rusesc si unul american. Pentagonul a dezvaluit ca sambata un avion de vanatoare Su-30, al Moscovei, a interceptat un P-8A al SUA, care zbura in spatiul international.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a informat personal pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan ca au fost luate ‘masuri disciplinare’ împotriva unei persoane care l-a prezentat ca un ‘inamic’ în timpul unui exercițiu al Alianței în Norvegia.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata scuzele NATO dupa ce a fost prezentat drept "inamic" in cadrul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice desfasurat in Norvegia si a afirmat ca un astfel de comportament lipsit de respect nu poate fi iertat atat de usor, relateaza Reuters, citata…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion s-a prabusit la aterizarea pe un aeroport din regiunea rusa Habarovsk, singurul supravietuitor al accidentului aviatic fiind un copil de trei ani, scrie agentia Tass. Distribuie pe Facebook

- Un avion de pasageri s a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit, informeaza…

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul îndepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit, scrie…

- Potrivit Xinhua, acea tornada, formata pe mare, și-a schimbat brusc direcția de deplasare și s-a indreptat apoi spre uscat, unde a distrus culturi agricole și numeroși copaci, in special in regiunile aflate in apropiere de coastele Marii Negre.O furtuna puternica a generat ploi abundente,…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita miercuri la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters. Suflul exploziei a provocat…

- O companie aerina din Finlanda a decis sa ii cantareasca pe pasageri, cu tot cu bagaje, inainte de a se urca in avion, conform metro.co.uk. La fiecare zbor, intre 100 și 150 de oameni vor trece proba cantarului. Compania a ținut sa-și asigure clienții ca nu urmarește sa-i suprataxeze pe cei voluminoși,…

- Un avion turc de pasageri care efectua o cursa de la Moscova a aterizat de urgenta, marti, pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, informeaza Reuters. Echipajul a luat decizia de a ateriza de urgenta pe cel mai apropiat aeroport, in loc sa continue zborul pana la destinatia din Turcia, dupa ce…

- Autoritatile din Ankara au emis mandate de arestare pe numele a 55 de cetateni straini suspectati ca ar face parte din gruparea Statul Islamic. In urma unei operatiuni desfasurate in capitala Turciei au fost arestati 49 din cei 55 de suspecti, relateaza News.ro, citand agentia Anadolu.

- Omer Celik, ministrul turc pentru Afaceri Europene, a declarat, miercuri, ca o decizie de suspendare sau de oprire a negocierilor pentru aderarea Turciei la UE ar reprezenta un ”act sinucigas” pentru Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Daca decizia blocului european,…

- Cel putin 12 politisti turci care se aflau la bordul unui autobuz au fost raniti in explozia unei bombe, marti, intr-un oras in sudul Turciei. Explozia a avut loc pe drumul principal de la Mersin, un oras situat pe coasta Marii Mediterane, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu.

- Potrivit agențiilor Anadolu și Dogan, explozia a avut loc in centrul orașului. Primarul din Mersin, Burhanettin Kocamaz, a declarat canalului de televiziune Haberturk ca atacul a avut loc pe strada unde se afla biroul guvernatorului local. El a adaugat ca vehiculul de poliție se afla in mișcare…

- 12 persoane au fost ranite în explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de politie marti la Mersin, un important oras port în sudul Turciei, informeaza Reuters si AFP, citând canale de televiziune si agentii de presa turce. Potrivit agentiilor…

- O inregistrare video postata luni pe Twitter surprinde o aeronava de pasageri care se confrunta cu rafalele puternice ale furtunii Ophelia in timp ce se pregatește sa aterizeze pe Aeroportul din Dublin, scrie Digi24.ro.