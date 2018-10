„Daca ar fi toata lumea homosexuali, nu am mai avea in țara asta copii”, „Nu vreau sa ii votez nici pe aia, nici pe aia.”, „Bani aruncați”. Așa gandesc satenii cu care am vorbit, pe langa București. Așa cum spuneam , nici vorba de unanimitate. Va prezentam azi partea a doua a videoreportajului prin Romania rurala de langa Capitala. Citește și: VIDEOREPORTAJ/ «Sigur Dragnea nu e heterosexual, se vede pe fizicul lui». In patima votului, in satele de langa București GALERIE FOTO| Presa straina scrie pe larg despre referendumul pentru familie organizat in Romania: E vorba de clarificarea limbajului…