- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis, miercuri, catre Ministerul Sanatații, un set de masuri prin care incearca debirocratizarea activitații din asistența medicala primara. Printre acestea se regasesc schimbari importante cu privire la tratamentele compensate și gratuite prescrise de medici…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. 4,5 milioane de romani se afla pe listele…

- 2,5 milioane de bolnavi nu pot beneficia de servicii medicale gratuite Foto: radiocluj.ro. La nivel national, aproximativ 88% dintre medicii de familie au semnat prelungirea de contract cu casele de asigurari de sanatate, însa aproape 1.400 refuza înca sa faca acelasi lucru. Astfel…

- „Tot ce este sigur acum, este ca azi, vineri, nici un medic de familie nu va semna. Nici macar unul! Cu toata bunavointa celor de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, nu se poate trece peste o decizie a Casei Naționale”, a anuntat dr. Alexandru Negrutiu, secretarul Colegiului Medicilor, unul…

- Decizia CNAS de a nu mai semna acte adiționale pentru primul trimestru din 2018 lasa fara medic de familie 4,5 milioane de romani, potrivit cifrelor prezentate de Societatea Naționala de Medicina Familiei. Hotararea anunțata joi de conducerea Casei ( VEZI DETALII ) este catalogata drept "iresponsabila"…

- Zeci de familie din tot județul s-au adunat de dimineața la CJAS Hunedoara, pentru a vedea care este situația lor, dupa ce au refuzat sa semneze actele adiționale de prelungire a contractului cu Casa. Patru reprezentanți ai Patronatului Medicilor și de la Colegiul Medicilor sunt, acum, la…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. Astfel, pacientii care sufera de una dintre aceste afectiuni pot merge direct la medicul de specialitate din spital, potrivit CNAS. Si cetatenii cu urgente medico-chirurgicale…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care il informeaza ca medicii de familie sunt in conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si cu Ministerul Sanatatii (MS) pentru probleme profesionale…

- Lupta dintre medicii de familie si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) continua in spatiul public cu promisiuni si amenintari. Reprezentantii Coalitiei Organizatiilor Pacientilor sustin...

- Casa de Asigurari de Sanatate a județului Alba a reușit sa gestioneze situația tensionata provocata in aceste zile de refuzul unor medici de familie de a semna contractele adiționale cu scopul de a obține o finanțare mai mare de la Ministerul Sanatații, incepand cu anul 2018. Din cei 196 de medici de…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca perioada semnare a actelor aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat, documentele fiind semnate de peste 75% din medicii de familie. "Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale…

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- CONTRAST… Sistemul sanitar de stat mai are putin si intra in colaps, iar cei care platesc sunt pacientii. Incepand de ieri, medicii de familie nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti. Este felul lor de a protesta pentru ca nu au semnat contractele cu Casa Nationala…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- CNAS: 60% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale Foto: radiocluj.ro. Peste 60% dintre medicii de familie din tara au semnat pâna la sfârsitul anului trecut actele aditionale la contractul-cadru, a anuntat astazi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desi…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- Anul incepe cu o greva. De data aceasta medicii de familie refuza sa mai acorde trimiteri sau retete compensate, iar motivele ce stau la baza acestei decizii sunt multiple. Acestia refuza sa mai acorde servicii ce sunt decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii vorbesc despre…

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Pe final de an, Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamt primește sume consistente de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Neamț. Pe o parte, instituția finanțeaza serviciile spitalicești efectuate in luna noiembrie, aproape 5,5 milioane lei plus aproximativ 60.000 lei numai pe paliație. Pe de alta…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) incepand de anul viitor, mai exact de pe data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, medicii vor fi prezenti la cabinete, insa consultatiile vor fi acordate doar contra cost sau pro-bono. Reprezentantii…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- Dupa numeroasele promisiuni neonorate din parte autoritatilor, medicii de familie spun ca nu vor mai semna acte aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), daca...

- Prof. Emerit Dr. Ioan Lascar a initiat in 2000 demersurile pentru implementarea programului de reconstrucție mamara dupa rezectie oncologica, respectiv acoperirea integrala a costului materialelor aloplastice necesare acestui tip de tratament.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat joi ca a semnat cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) un contract de finantare in valoare de 9 milioane de lei pentru Spitalul Judetean de Urgenta (SJU).

- Cazul prezentatoarei Magda Vasiliu incepe sa produca efecte in sistemul sanitar. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vrea sa elimine avizul DSP pentru parintii care merg cu copilul bolnav in strainatate. Anuntul a fost facut joi, printr-un comunicat de presa.

- 22 de ministere vor primi bani in plus in buget, in 2018 Un numar de 22 de ministere vor primi bani in plus in bugetul anului 2018, in timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate, se arata in sinteza proiectului de buget pentru anul viitor. De asemenea, pentru 29 de instituții publice, agenții…

- Pentru 29 de instituții publice, agenții și autoritați se vor majora sumele alocate de la bugetul de stat, iar alte șase vor pierde bani din bugetul alocat pentru anul 2018. Astfel, Ministerul Apararii Naționale va avea un buget de 18,164 miliarde de lei (majorare cu 11,3% fața de 2017), pentru…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, atrage atentia ca premierul Mihai Tudose l-a numit in fruntea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe unul dintre "cei mai longevivi lobby-isti ai industriei", Laurentiu Mihai. 0 0 0 0 0 0 "Domnul Tudose l-a numit in fruntea…

- Premierul Mihai Tudose l-a numit, miercuri seara, pe Laurențiu Teodor Mihai in funcția de șef al CNAS. Totodatam acesta a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este acuzata ca „intarzie nepermis de mult" includerea pe lista tratamentelor compensate a unui nou medicament destinat bolnavilor de cancer....

- Medici de familie, dar si pacienti sunt asteptati, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si de „imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie”, avertizand ca „sistemul va intra in colaps si va lasa milioane…

- Ministerul Sanatatii va accesa fonduri structurale pentru elaborarea unui program de depistare precoce a diabetului la persoanele cu risc crescut, in special femei gravide si copii, a declarat, marti, ministrul Florin Bodog. “Sprijinim eficientizarea Programului National de Diabet gestionat…

- Ministrul Sanatatii, prof.dr. Florian Bodog, a avut joi o noua intalnire cu producatorii de imunoglobulina, care l-au asigurat ca la sfarsitul saptamanii viitoare, pe piata vor intra 900 de flacoane de imunoglobulina utilizata la tratarea imunodeficientelor primare, fiind in derulare negocieri pentru…

- Inca 16 persoane au fost retinute de procurori in dosarul CNAS, cercetarile fiind extinse. Cercetarile in dosarul privind frauda de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au fost extinse . Alte 16 persoane au fost retinute, luni, de procurorii anticoruptie, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.…

- Procuroii DNA nu au batut pasul pe loc in ancheta in care i-au ridicat pe Marian Burcea și pe alți șefi din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB). Procurorii au ridicat, luni, aproape 20 de persoane, pe care le audiaza la acesta…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au emis mandate de aducere pentru 19 persoane ce vor fi audiate, luni, pentru posibile fraude la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Lista de medicamente compensate și gratuite a fost actualizata trimestrial anul acesta și au fost introduse 33 de molecule inovatoare, precizeaza Ministerul Sanatații intr-un comunicat remis presei. Aceste tratamente noi sunt destinate atat pacienților care sufera de boli pentru care nu exista alternativa…

- Conform sursei citate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit miercuri cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania,…

- "In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce privește aprovizionarea cu imunoglobulina a pieței din Romania, pe termen scurt și lung, luand in calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, daca este necesar. Unul dintre producatorii prezenți la intalnire…

- „In lunile noiembrie - decembrie vor fi mari probleme cu plata salariilor, pentru ca spitalele nu mai au venituri. Cresterile salariale au fost semnificative, s-au marit cheltuielile cu garzile, iar acum managerii nu mai au cu ce sa cumpere materiale sanitare si medicamente, pacientii fiind obligati…

- Barocamera din unitatea pentru marii arsi a spitalului Floreasca, cumparata in anul 2013 si care si in ziua de azi este nefunctionala, a fost cumparata la un pret de 7 ori mai mare. Barocamera a fost importata din Germania cu 500.000 de lei de catre distribuitorul GrandPharma, iar acesta a…