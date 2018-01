Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara a sesizat CSM cu privire la inregistrarile audio in care Laura Codruța Kovesi da ordine procurorilor, intr-o ședința de lucru, pentru deschiderea de dosare unor politicieni cu funcții in stat, inclusiv premierului. Cazul celebrei inregistrari cu decaparea va ajunge la Secția pentru…

- S-au dus vremurile in care angajații erau simpli slujbași la patroni și executau ordinele fara sa comenteze chiar daca șefii le puneau in carca sarcini ce nu ar fi trebuit sa le indeplineasca. Criza forței de munca a dus și la emanciparea banațeanului la serviciu. Iși cunoaște mult mai bine drepturile…

- "Pe 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr-o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de spitalizare. As vrea sa multumesc Bunului Dumnezeu, sotiei mele Margareta si celor trei baieti de la SMURD Baru, unde eu ma aflam in momentul…

- Ioan Danciu a fost in coma de ziua lui. Fostul arbitru FIFA a stat cinci zile internat și spune ca ”am vazut moartea cu ochii”. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan. Ioan Danciu, 66 de ani, a trecut cu bine și peste aceasta cumpana,…

- Cei doi adolescenți acuzau dureri de cap, varsaturi, dureri abdominale, susțin medicii, citați de Ziarul de Iași. Aduși la spital de catre parinți, tinerii euforici nu au recunoscut ca ar fi consumat bauturi alcoolice. „Adolescentii aveau semne clinice de intoxicatie cu alcool etilic, medicii…

- Cu aproape trei luni inainte de a deveni mama, Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde a ajuns in stare critica. O infecție puternica a curmat viața tinerei de doar 27 de ani care a fost plimbata prin patru spitale. Georgiana Bianca Cimpoi era insarcinata in 21 de saptamani…

- O victima a accidentului din BN, transportata la Cluj. Soferul vinovat, in coma alcoolica Doua dintre cele sase victime ale accidentului produs vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, sunt in continuare in stare grava, o a treia a fost transferata la Cluj, iar o fata de…

- Sectia de Ingrijiri Paliative a Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, cu o capacitate de 25 de paturi, va fi functionala de la jumatatea lunii acesteia. Managerul Vasile Rimbu a afirmat insa, ca procedurile birocratice pentru modificari in structura si organigrama ...

- In urma mai multor apeluri la 112, politistii au intrat in alerta. Mai multi soferi s-au plans ca au fost opriti de un grup de tineri care le pretindeau taxa de trecere. Colindatorii cu varste intre 15 si 24 de ani au fost incatusati si dusi la sectia de politie. Tinerii s-au ales cu amenzi…

- Realizatorul TV Alex Vasiliu trece prin momente cumplite. Acesta a fost grav ranit in urma unui accident și are nevoie urgența de sange. Cunoscutul realizator TV Alex Vasiliu a fost grav ranit in urma unui accident rutier ingrozitor. Accidentul rutier a avut loc in apropierea localitatii Razboieni si…

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea localitatii Razboieni, fiind implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla Alex Vasiliu, care a fost transportat in coma la spital. Cunoscutii acestuia fac un apel catre ieseni pentru a dona sange. "Este nevoie urgenta de sange…

- Polițistul ranit foarte grav in timpul unei percheziții la Radauti a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi. „Pacientul a avut o evolutie buna, favorabila. A fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon. Continua tratamentul…

- Politistul ranit, la inceputul lunii decembrie, in timpul unei misiuni Radauti, a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi, sustin reprezentantii unitatii medicale. "Pacientul a avut o evolutie buna, favorabila. A fost…

- Inca o pierdere pentru Republica Moldova! La doar 76 de ani, doctorul habilitat in medicina, profesor universitar, laureat al Premiului Național in domeniul sanatații, Constantin Etco, a plecat la cele vesnice noaptea trecuta, noteaza NOI.md. Desprea aceasta a anuntat purtatorul de cuvint al Spitalului…

- „A ramas in continuare acel deficit motor, are de recuperat, insa in rest nu sunt probleme. Nu se stie cand va fi externat, insa aproximam ca in perioada urmatoare", a precizat dr. Florin Gramada, medic primar neurochirurg si purtator de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie. Dupa externare, acesta…

- Neurochirurgul Mircea Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași, a declarat, luni, ca polițistul ranit in urma cu o saptamana in timpul unei misiuni la Radauți a fost detubat, evoluția starii sale fiind favorabila. "Pacientul este conștient, și-a revenit in mare parte, evoluția…

- Starea polițistului ranit marți in timpul unei misiuni in Radauți este in continuare critica, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iași, Marius Dabija.

- Lucrarile pentru construirea primului spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania au inceput, au anuntat joi reprezentantii Asociatiei Daruieste Viata, care au precizat ca acesta ar putea fi complet functional in 2019. Cu o investitie estimata la 8.000.000 de euro si o campanie…

- Polițiști brașoveni din structurile de intervenții speciale, ordine publica și rutiera au donat, miercuri, sange pentru a veni in ajutorul colegului lor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Suceava, care a fost atacat cu o sabie și ranit grav in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți.…

- „A dat primele semne de miscare la mana si piciorul drept, acesta fiind un semn bun in conditiile unei leziuni cerebrale foarte grave. A fost scazut suportul de adrenalina, fiind ceva mai stabil hemodinamic. Cu toate acestea, ramane in continuare prognostic rezervat", a explicat dr. Marius Dabija, medic…

- Starea de sanatate a politistului ranit in timpul perchezitiei de la Radauti este in continuare critica, dupa ce marți fost operat de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. El este intubat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Pronosticul ramane in continuare…

- UPDATE ORA 13.04 Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de marți de la Radauți se afla in stare critica, iar prognosticul medical este rezervat, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Tudor Ciuhodaru. ''Leziunile pe care le-am inventariat sunt în…

- Cei doi au ajuns in arest dupa ce un prieten i-a reclamat la 112. Tinerii au baut, iar reclamantul a adormit cu capul pe masa. Profitand de acest lucru, prietenii sai l-au tuns, iar acest lucru l-a scos din minti in momentul in care s-a trezit. Intre cei trei a izbucnit un scandal, iar tanarul…

- Actrița Cristina Stamate, in varsta de 71 de ani, a murit la Spitalul Floreasca, luni dimineața, la 4 zile dupa decesul Stelei Popescu. “Cu putin inainte de ora 07.00, in aceasta dimineata, a decedat”, a anuntat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita,…

- Un barbat de 49 de ani a fost incendiat, pe 13 noiembrie curent, de catre un amic de pahar cu care s-a luat la cearta. Crima a avut loc pe strada Dumbravei, cand chișinaueanul a fost stropit cu un lichid inflamabil si incendiat. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar a decedat peste cateva…

- Donația este vitala in condițiile in care dintre cei aproximativ 1.300 de bebeluși care se nasc la Barlad, peste 100 sunt prematuri. Este vorba despre un incubator de terapie intensiva, o lampa pentru fototerapie și un monitor de funcții vitale. Vorbim despre un echipament vital in cazul in care nou-nascuții…

- Adolescentii care nu au implinit 16 ani trebuie sa ceara acordul parintilor pentru a-si crea conturi pe retelele sociale, o restrictie a Comisiei Europene, care va intra in vigoare incepand cu 25 mai 2018. Este vorba de Regulamentul general privind protectia datelor(GDPR), care urmeaza sa se aplice…

- Trei tineri brașoveni au fost implicați in spargerea unui geam, in centrul orașului. Dupa fapta comisa, cei trei au luat-o la fuga. Polițiștii locali s-au sesizat imediat și i-au prins in foarte scurt timp. Tinerii au fost conduși la Secția de Poliție pentru stabilirea identitații acestora și luarea…

- „Starea pacientei este aceeasi. Nu exista schimbari, ci se mentine in continuare in stare grava", a precizat dr. Florin Gramada, medic primar neurochirurg, purtator de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie. Conform specialistului, fata, Ana Teodora, este dependenta de aparate. „Pacienta prezinta o…

- Trei tineri brașoveni au spart un geam din centrul orașului, dupa care au rupt-o la fuga. Polițiștii locali s-au sesizat imediat și i-au prins in foarte scurt timp. Astfel, i-au interceptat și identificat in mai puțin de cinci minute de la producerea incidentului. „Tinerii au fost conduși la Secția…

- Preoteasa Maria Gavril, care a suferit multiple traumatisme in teribilul accident rutier din data de 14 octombrie a.c., pe raza comunei Cornu Luncii, va parasi in urmatoarele zile sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" de la Suceava si va continua ...

- La fix doi ani de la incendiul din Clubul „Colectiv”, spitalele romanesti pot trata doar 19 mari arsi, numarul acestora fiind cu cinci mai mic fata de cel din noaptea tragediei. O lectie. Asta ar fi trebuit sa fie incediul din 30 octombrie 2015. Totusi, realitatea contrazice aceasta idee.…

- Clipe de panica la Spitalul din Medgidia. O copila internata la Secția de Pediatrie, a cazut de la etaj. Mama sa, care se afla internata și ea cu fetița, a fost îngrozita la aflarea veștii și a leșinat. La fața locului, a ajuns și un elicopter SMURD pentru a prelua fetița și a o transporta…

- Barbatul diagnosticat cu cancer care a supravietuit in mod miraculos in urma accidentului produs la Iasi a supravietuit doar 24 de ore. In urma cu putin timp, el a murit. Victima in varsta de 40 de ani a murit dupa aproape 24 de ore de la producerea evenimentului rutier, la sectia ATI a spitalului ”Sfantul…

- "Vreau sa va spun ca cei doi medici, Gobej și Bica, pe care ii respect foarte mult, ii apreciez și mi-am dorit sa lucreze in continuare la un spital al Primariei, au semnat pe 16 octombrie un contract de voluntariat, deci ei raman in continuare la Spitalul Colentina pentru a opera persoane bolnave…

- Premierul Mihai Tudose a vizitat, sambata dimineata, o piata din Deva, unde a discutat cu vanzatorii de fructe și legume. Prim-ministrul a ascultat problemele localnicilor și a cumparat mare și gutui. Premierul Tudose, insoțit de vicepremierul Marcel Ciolacu, de liderul PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor,…

- Premierul Mihai Tudose a fost surprins, vineri, la standul de camași și cravate intr-un mall din Deva, in timpul unei vizite inopinate in județul Hunedoara. Premierul, insoțit de vicepremierul Marcel Ciolacu, de liderul PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, a fost intr-o vizita neanunțata pe șantierul autostrazii…

- 53 de agenti economici au oferit astazi 581 de locuri de munca tinerilor absolventi care s-au prezentat la Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud. Din pacate, doar un sfert dintre tineri au fost selectati in vederea…

- Secțiile proctologie și chirurgie generala din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfinta Treime” vor fi redeschide in urma modernizarii și renovarii conform tuturor standardelor contemporane, noteaza NOI.md. Secția proctologie dispune de 30 de paturi și ofera, in baza consultului profesional si…

- Sapte oameni s-au oferit voluntari pentru a renova sectia de pediatrie a Spitalului municipal Campulung Moldovenesc. Cu ajutorul campulungenilor, precum si a romanilor din tara si din afara, acestia au reusit sa schimbe din temelii fata sectiei unde vor fi tratati copiii din zona.

- Desfasurata sub denumirea „Conferinta de Neurostiinte - 45 de ani de Neurochirurgie ieseana la nivel european", la aceasta si-au anuntat prezenta peste 200 de specialisti in domeniu, urmand a fi gandite peste 20 de prezentari stiintifice si acordate 24 de credite EMC. Managerul spitalului, dr. Lucian…