Un barbat de 35 de ani din comuna Vadu Moldovei a fost filmat in timp ce fura dintr-o farmacie, situata in zona centrala a municipiului Suceava, o cutie a milei, daca-i putem spune asa, in care farmacistii adunau donatii pentru a-i sprijini pe copiii necajiti aflati in evidentele organizatiei neguvernametale „Salvati copiii”.