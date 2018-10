Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul T-Cross. Cel mai mic SUV din gama constructorului german va fi produs la uzina din Navarra, Spania, dar și in fabricile din America de Sud și China. Volkswagen spune ca noul T-Cross este un SUV adaptat complet mediului urban, dar in…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, sambata, ca, pana la ora 16.00, au votat in strainatate 23.491 de persoane, cele mai multe dintre acestea in Italia si Spania unde sunt amenajate si cele mai multe sectii de votare. In schimb, in tari ca Noua Zeelanda, Australia, Japonia sau China, unde unde…

- Echipele Spaniei, campioana europeana en titre, si Frantei, vicecampioana continentala, s-au calificat, conform asteptarilor, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale feminine de baschet de la Tenerife (Spania), miercuri, dupa victoriile obtinute in meciurile de baraj. Cele doua echipe…

- China intentioneaza sa exploreze - inclusiv cu ajutorul unor vehicule de aselenizare - cele doua regiuni polare ale Lunii pana in anul 2030, a dezvaluit un oficial de la Administratia Nationala Spatiala Chineza (CNSA), citat de Xinhua. Li Guoping, directorul Departamentului de Ingineria Sistemelor din…

- Anuntul, care a fost facut de Primaria Capitalei, vine ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public ca un grup de persoane vor perturba premeditat concursul IMapp, de sambata seara din Piata Constitutiei. Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti va face plangere penala impotriva…

- Audi a dezvaluit oficial, in San Francisco, SUA, primul sau automobil electric, SUV-ul Audi e-tron quattro. Prețurile pentru piața germana incep de la 79.800 Euro cu tot cu TVA (19%), iar livrarile vor fi onorate incepand cu al doilea trimestru din 2019. Acesta este primul automobil dintr-o serie de…

- Consiliul de administratie al operatorului de apa si canalizare i-a raspuns fostului director adjunct al societatii la reclamatia privind utilizarea de catre Albert Tanasa a masinii de serviciu in scop personal.

- Trei romani sunt acuzați ca ar fi ucis in bataie un bijutier din Sevilla. Poliția spaniola i-a identificat pe agresorii care ar fi comis crima din orașul Carmona, provincia Sevilla. Indivizii au fost identificați dupa ce au fost filmați de camerele de supraveghere. Reprezentanții Guardia Civil susțin…