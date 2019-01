Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuți drept doua persoane filantropice, Sergiu și Andreea Hanca au facut un gest superb cu ocazia Craciunului. Cei doi soți au oferit cadouri unei familii nevoiașe, careia i-au construit o casa. Construcția a inceput in urma cu mai multe luni și a fost finalizata recent. ...

- Poliția Locala a Municipiului Targu-Jiu a continuat și in acest an tradiția de a se implica in acțiuni caritabile. In pragul sarbatorilor de iarna, polițiștii locali au adus bucurie in sufletele mai multor persoane cu o situație materiala precara. Acestea au primit tot ce aveau nevoie pentru o masa…

- Formatia Astra Giurgiu a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (2-0), echipa Dinamo Bucuresti, in etapa a XXI-a a Ligii I, relateaza news.ro.Pentru Astra au marcat Llullaku '7, Bus '36, Gheorghe '68 si Rosu '71, iar pentru Dinamo a inscris Hanca '77. 1-0: Azdren Llullaku deschide…

- Profesorul Dan Voiculescu a transmis un mesaj emoționant, joi, la implinirea a 25 de ani de Antena 1, precizand ca Grupul Intact a fost construit sa reziste „la furtuni si uragane” și ca acesta si-a propus inca de la bun inceput sa existe cel puțin 100 de ani.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a organizat miercuri, 7 noiembrie, la Teatrul „Matei Vișniec", un emoționant spectacol intitulat „Uniți de Centenar", in care au evoluat in mare parte copii și tineri talentați din sistemul de ...

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava a organizat miercuri, 7 noiembrie, la Teatrul „Matei Vișniec”, un emoționant spectacol intitulat „Uniți de Centenar”, in care au evoluat in mare parte copii talentați din sistemul de protecție sociala Suceava. In ...

- Peste 100 de copii, de la cei mai mici pana la adolescenti, alaturi de parinti si organizatori, au plantat, sambata, 100 de molizi, pe Dealul Tarinei, in curtea Casei Memoriale Iuliu Maniu din Badacin, in cadrul unei actiuni de marcare a Centenarului Marii Uniri. Actiunea a debutat inca…

- Mai multi bucuresteni au mers la sectiile de votare inca din primele minute de la deschiderea urnelor, unii precizand ca au votat pentru ca nu vor ca nepotii lor sa fie „asa cum a iesit moda, barbati cu barbati” si pentru ca se tem de „perversiuni, violuri si furturi de copii”.