Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele din zona Moldovei pastreaza, de sute de ani, traditia pregatirii turtelor de Craciun. Cunoscute si sub numele de scutecele lui Iisus si pelincutele Domnului, turtele se fac dupa retete stravechi si apoi se impart in sat, dar sunt trimise si rudelor plecate in strainatate.

- Strazile Buzaului s-au umplut de cete de colindatori, mulți veniți din județele Moldovei. Oamenii și-au facut deja un obicei din a-și petrece sarbatorile Craciunului departe de case, dormind prin gari sau pe unde apuca. Printre ei sunt și cațiva colindatori din Moinești, județul Bacau, care au pornit…

- Spectacolul, o producție Teatrelli, imbina diferite forme ale artei: teatru, dans, muzica live și proiecții video, reunind artiști tineri, dintre care unii deja bine cunoscuți pe scena culturala bucureșteana, precum actrița și regizoarea Antoaneta Cojocaru și fashion designerul Laura Hincu, scrie…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- Coaliția PSD-ALDE pierde majoritatea in Camera Deputaților, conform calculelor, dupa ce patru social-democrați au demisionat din partid și s-au alatura formațiunii lui Victor Ponta. Cu toate acestea, liderul deputaților PSD susține contrariul. In acest moment, le lipsesc doua voturi pentru a nu depinde…

- 28 noiembrie, ziua Unirii Bucovinei cu Romania 28 noiembrie este si ziua în care, acum 100 de ani, se încheie procesul istoric al Unirii Bucovinei cu România. Într-un context european favorabil, dupa ce Puterile Centrale ies înfrânte din Primul Razboi…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Echipa naționala de fotbal a Moldovei va juca în acesta seara un meci împotriva San Marino, în cadrul Ligii Națiunilor UEFA. Jocul începe la ora 21:45 (ora Moldovei) și va avea loc pe Stadionul Olimpic din Serravalle. Potrivit…

- Aflat la Iasi pentru a lua parte la un congres regional al Pro Romania, Ponta a facut cateva precizari in contextul in care primarul iesean a fost invitat si a participat la eveniment. "Cu domnul Chirica vorbesc ceea ce vorbesc si cu foarte multi primari cu care m-am vazut in ultima perioada.…