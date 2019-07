Stiri pe aceeasi tema

- La un deceniu al Festivalului Serile Filmului Romanesc, organizatorii lanseaza campania 10 cupluri de film. Cuplurile care s-au cunoscut la film sau au avut prima intalnire la film, se pot inscrie in campanie. In data de 12 iunie, la Gala SFR din Piata Unirii, de la ora 20.30, cuplurilor selectate li…

- Iesenii sunt asteptati la Aerodromul Alexandru Matei din Iasi pentru cea de-a opta editie Hangariada – singurul festival de arta si zbor din tara si singurul eveniment aeronautic inclus in calendarul oficial al evenimentelor Aeronautice Nationale si Internationale. Vor fi autobuze cu traseu special…

- Iesenii sunt asteptati duminica, 19 mai, la ora 16:30 in Piata Unirii la protest - "Toti pentru Europa!". Mesajul postat pe Facebook: Comunitatea Declic si Reset te cheama in Iasi pentru a lua parte la manifestatia . Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca organizarea mitingului regional al liberalilor in Piata Unirii din Iasi, in jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nu a fost aleasa intamplator...

- Liderul PNL, Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca organizarea mitingului regional al liberalilor in Piata Unirii din Iasi, in jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nu a fost aleasa intamplator intrucat are ample conotatii istorice, dar si pentru ca este locul in care a avut loc contramanifestatia…

- „Iesenii, ca o gazda buna asa cum sunt, prin Salubris, au facut curatenie in Piata. (...) Cu siguranta vom trimite factura organizatiei PSD Iasi pentru a fi platita, ne referim la curatenia pe care am facut-o pe zona respectiva. Cantitatea poate fi evaluata mai mult la metru cub, a fost un camion de…

- Acesta a fost mesajul primarului Mihai Chirica dupa marea manifestare a Partidului Social Democrat din Piața Unirii. Iata ce a ramas in urma celor care s-au strans in centrul orașlui. 1 of 16 „Mult trambițatul miting organizat de PSDragnea s-a transformat, așa cum era de așteptat, intr-un miting al…

- Obicei popular in a doua zi de Paste, in comuna Sugag Tinerii din comuna Sugag, localitate în Muntii Sebesului, care si-au unit destinele în perioada de la Pastele precedent pâna la începutul Postului Mare vor fi cinstiti astazi în cadrul unui obicei unic în tara,…