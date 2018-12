Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la sediul Gruparii de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timisoara a avut loc o acțiune de donare de sange. Inițiativa de a dona sangele atat de necesar celor aflați in suferința, aparține cadrelor militare din Detașamentul 2 Mobil Ordine Publica. La acțiune au participat, voluntar, 40 de jandarmi…

- Un barbat imbracat in Moș Craciun, pe nume Valery Titenko (67 de ani), s-a prabușit și a murit in fața unor copii, in timpul unei serbari la școala. Momentul șocant a fost filmat de o mama a unuia dintre copiii prezenți la eveniment. Inițial, copiii au inceput sa rada, avand impresia ca Moș Craciun…

- Elevii Colegiului Național “Ion Luca Caragiale” organizeaza, pe data de 5 decembrie, in sala de sport a școlii “Targul de Craciun”. Copiii, de la școala pregatitoare, pana la cei de liceu, vor pune in vanzare produse realizate chiar de ei. Banii stranși vor fi folosiți pentru finanțarea proiectelor…

- Exista asa de multe liste cu ce trebuie sa faca un parinte insa este bine sa trecem in revista si ce nu trebuie sa faca acesta. Specialistii considera ca aceste sase moduri de actiune sunt drumul sigur spre a ruina un copil. 1. Cedezi Indiferent ce iti doreste copilul tau, obtine. Fie ca e…

- O noua lege adoptata in Parlament majoreaza de la 3 la 7 ani varsta pana la care se interzice plasamentul copiilor intr-un serviciu de tip rezidential. Potrivit acestei legi, de la 1 ianuarie 2019, copiii orfani sub 7 ani nu vor mai putea fi cazati in centre de plasament, iar autoritatile trebuie sa-i…

- Vasile Miriuța a solicitat intariri la Hermannstadt pentru a evita retrogradarea, iar conducerea sibienilor face primele eforturi pentru a-i indeplini dorințele tehnicianului. Hermannstadt s-a ințeles cu fundașuș stanga Florin Acsinte, 31 de ani, ultima oara la FC Botoșani. Liber de contract, acesta…

- Suedezul Zlatan Ibrahimovici le-a facut o surpriza celor 12 copii care au fost salvați în aceasta vara dintr-o peștera thailandeza. Fotbalistul a discutat cu cei mici în cadrul celebrei emisiuni TV Ellen, în Statele Unite.

- Chris Dade, 46 de ani, din Brighton, Marea Britanie, a decis sa renunțe la locul de munca pe care il avea de mai bine de un deceniu și sa calatoreasca in jurul lumii. Așa a ajuns, acum doi ani, in Africa. Britanicul a ajuns la un orfelinat din Kisii și a fost șocat sa vada in ce condiții traiau copiii…