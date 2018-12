Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul american Deontay Wilder, campion mondial WBC al greilor, si-a pastrat in extremis centura cu diamante, dupa ce a inregistrat un egal cu britanicul Tyson Fury, in meciul disputat sambata la Los Angeles (California), relateaza AFP. Wilder si Fury erau neinvinsi inaintea acestui meci, dominat de…

- Deontay Wilder il amenința pe Tyson Fury inaintea duelului de la Los Angeles. Pugilistul american a declarat ca s-a transformat intr-un ucigaș si i-a transmis un mesaj adversarului sau."Sunt cel mai rau tip din lume pe care l-ați vazut vreodata.

- Actorul american Ben Affleck s-a externat, joi, dintr-o clinica de dezintoxicare și a transmis intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram ca "lupta cu dependența este pe viața și dificila", mulțumind in același timp familiei, prietenilor și fanilor pentru sprijin, potrivit Reuters, scrie Mediafax.In…

- Pugilistii american Deontay Wilder si britanic Tyson Fury au fost la un pas sa se incaiere, miercuri, la Los Angeles, in ultima etapa a turneului lor de promovare a meciului dintre cei doi programat pe 1 decembrie, relateaza AFP. Wilder, campionul mondial WBC la categoria grea, si Fury au fost separati…

- Fostul campion mondial la categoria grea, britanicul Tyson Fury, a refuzat statutul de ''challenger'' inainte de confruntarea cu americanul Deontay Wilder, detinatorul centurii in versiunea WBC, care va avea loc pe 1 decembrie la Los Angeles, promitand sa-l faca ''zob''…

- Deontay Wilder si Tyson Fury nu mai au rabdare sa intre ring. La conferinta de presa ce a avut loc la Londra si a avut drept scop promovarea luptei, cei doi pugilisti au fost la un pas de bataie. Fury a fost cel care a turnat gaz pe foc si l-a provocat pe Wilder.

- Valtteri Bottas si-a revendicat prima pozitie pe grila in Marele Premiu al Rusiei, in urma calificarilor de sambata. Mercedes va avea ambii piloti in prima linie, in conditiile in care Lewis Hamilton a terminat sesiunea de la Sochi pe locul secund.

- Un nou duel de zile mari in boxul mondial! Boxerul britanic Tyson Fury se va confrunta cu americanul Deontay Wilder, campionul mondial la categoria grea, versiunea WBC. Promotorul lupte a anuntat ca marea batalie se va da pe 1 decembrie, insa locul disputarii nu a fost dezvaluit.