- Jucatorii Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe si Antoine Griezmann sunt finalistii pentru trofeul Globe Soccer Awards, decernat de Asociatia Europeana a agentilor de jucatori si Asociatia cluburilor europene informeaza news.roCristiano Ronaldo a castigat ultimele doua editii ale trofeului decernat…

- Biletul weekendului Pariuri1x2.ro Am ales pronosticuri pentru șapte dintre partidele de fotbal programate weekendul acesta. Printre ele se numara și derby-urile din Bundesliga și Liga 1. Ne bazam pe forma superioara a lui Dortmund și FCSB fața de rivalele lor, alegand pariuri cu handicap asiatic…

- Returul de la Porto Alegre dintre Gremio și River Plate s-a lasat cu mare scandal, provocat de penaltyul și eliminarea dictate la 1-1 de arbitrul uruguayan in minutul 85. "Milionarii" se vor bate pentru trofeu cu Boca ori Palmeiras. Campioana en-titre a Americii de Sud a scapat șansa de a-și apara…

- FC Liverpool a suferit prima sa infrangere din acest sezon, inclinandu-se la limita pe teren propriu in fata formatiei Chelsea Londra (1-2), miercuri seara, in turul al treilea al Cupei Ligii engleze de fotbal. "Cormoranii", neinvinsi pana acum in sapte meciuri disputate in toate competitiile,…

- Nyon, 18 sep /Agerpres/ - Liverpool, finalista editiei trecute, a invins-o dramatic pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-2, marti seara, pe teren propriu, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, gratie unui gol marcat in timpul aditional. ''Cormoranii''…

- Roberto Firmino, varful brazilian al lui Liverpool, a fost la un pas de o accidentare horror in victoria contra lui Tottenham, scor 2-1. Una dintre instantaneele surprinse de fotografii prezenți pe Wembley a devenit virala. Belgianul Jan Vertonghen i-a introdus lui Firmino un deget in ochiul stang,…

- Liverpool este de neoprit in campionatul de fotbal al Angliei. "Cormoranii" s-au impus in deplasarea de la Tottenham cu 2-1, in derby-ul etapei a 5-a din Premier League. Gruparea antrenata de Jurgen Klopp a obținut a cincea victorie consecutiva din tot atatea etape disputate.

- Tottenham și Liverpool se intalnesc ACUM, in cel mai atractiv meci al rundei a 5-a din Premier League. Partida a inceput la ora 14:30 și e liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport Romania. ...