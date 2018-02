Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, Fotbal infinit, intra in cinematografele din Romania incepand cu 9 martie, dupa ce a fost prezentat in premiera mondiala la Berlin, unde s-a bucurat de aprecierile criticilor. Filmul, care prezinta o abordare inedita a jocului de fotbal, „a fost lansat…

- Fostul fundas al echipei FCSB, Gabriel Enache, ajuns in aceasta iarna la Rubin Kazan, a marturisit ca tinerii fotbalisti ai vicecampioanei sunt afectati de criticile venite dinspre finantatorul clubului, George Becali. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. Eu spun…

- Ionut Lupescu si-a lansat cu fast, luni dupa-amiaza, candidatura la presedintia FRF. Evenimentul a avut loc la un hotel de cinci stele din Bucuresti in prezenta "cremei" fotbalului romanesc, centrata pe "Generatia de Aur". De aici nu puteau lipsi Basarab Panduru, Ilie Dumitrescu sau fostul…

- Gica Hagi a fost prezent la conferinta de presa prin intermediul careia Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la sefia FRF, iar pentru prima data antrenorul si finantatorul Viitorului a parut multumit de varianta care a aparut pentru fotbalul romanesc. Ionut Lupescu si-a anuntat azi candidatura…

- Un lungmetraj romanesc a caștigat cel mai important premiu al Festivalului de Film de la Berlin. Pelicula "Touch Me Not" semnata de regizoarea Adina Pintilie a obtinut marele trofeu Ursul de Aur. Filmul pune sub semnul intrebarii ideile preconcepute despre intimitate.

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Patronul de la FCSB a explicat de ce ii place sa-i terorizeze pe jucatori: ”Cea mai buna metoda este «bataia» in public, care ustura”. Conform „obiceiului” sau, Gigi Becali a inceput sa dea detalii despre felul cum va arata echipa de start la meciul viitor, care va fi joi, cu Lazio, in Liga Europa.…

- Initial, antrenorul Viitorului a atacat regula injumatatirii punctelor, in privinta careia nu este de acord, ca mai apoi, la conferinta de presa, sa-si aminteasca de modul in care fiul sau a fost tratat in Italia. Ianis Hagi a invatat sa se bucure de fotbal din nou la Viitorul, odata cu…

- Claudiu Vaișcovici, fostul jucator al lui Dinamo, a lansat o controversa dupa Dinamo - FCSB 2-2, spunand ca la primul gol marcat de steliști, Dennis Man l-a faultat pe Vlad Oltean. Vaișcovici susține ca arbitrul Marius Avram nu a dictat fault in atacat pentru ca in zilele premergatoare meciului, Mihai…

- Dinamo-FCSB 2018 online: "Se știe ca, dupa meciurile din cupele europene, și echipele din campionatele importante ale Europei au probleme in campionat. Probleme de concentrare in primul rand. Dar sunt și alți jucatori in lot la Steaua. Imaginați-va ca la noi, pe postul de fundaș stanga, sunt…

- Fost fotbalist la FCSB și Dinamo, Daniel Oprița a vorbit despre derbyul de azi, care incepe la ora 20:45 și va fi transmis in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look și liveTEXT pe GSP.Ro. Antrenor in prezent la CSM Reșița, Daniel Oprița anunța ca va susține echipa lui Nicolae Dica diseara. …

- Atunci și Acum: Crin Antonescu este un politician care a decis sa se retraga din viața politica. Profesor de istorie, la baza, Antonescu a fost lider al PNL, a candidat la președinție in 2009, și este cel care a adus pe scena politica proiectul eșuat USL, o alianța intre liberali, conservatori și social-democrați.…

- Politehnica Iași s-a retras din Superliga de rugby. Confruntata cu probleme financiare de cateva luni, ceea ce a determinat majoritatea jucatorilor sa plece, echipa moldoveana s-a retras oficial din competiție. La finalul turului SuperLigii CEC Bank 2017-2018, CS Politehnica Iasi se afla pe locul 7,…

- Duelul de maine seara, de pe Arena Naționala, dintre Dinamo și FCSB, a intrat in cel de-al 70-lea an de existenta, timp in care rivalitatea dintre cele doua a devenit cea mai mare din istoria fotbalului nostru. Duminica. 18 februarie. 20:45! Dinamo si FCSB vor fi pentru a 172-a oara fata in fata in…

- Documentarul “Fotbal infinit” al lui Corneliu Porumboiu are premiera mondiala la Berlinala, unde a fost selectat in competitia sectiunii Forum, iar fostul fotbalist olandez Marco van Basten, director tehnic al FIFA, este invitatul special al proiectiei. Filmul porneste de la ideile unui functionar din…

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, "Fotbal infinit" va fi prezentat vineri, in premiera mondiala, in cadrul Festivalului International de la Berlin, in sectiunea Forum. Filmul porneste de la ideile unui functionar local din Vaslui care are curajul sa isi puna intrebari despre regulile…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- CSU Poli Timișoara a pierdut joi seara al doilea meci consecutiv in Liga Naționala pe teren propriu! Invinși de CSM București, 26-29 etapa trecuta, banațenii au pierdut și in fața rivalilor de la Steaua, 20-27! Din poziția de lider, Timișoara a cazut astfel pe locul 4! Steliștii au condus ostilitațile…

- Bianca Pascu, de la CS Dinamo), a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de...

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. In finala, Bianca Pascu a invins-o pe Sabina Martis (CSA…

- ACTOR… Un consilier din cadrul Institutiei Prefectului Vaslui joaca rolul principal in filmul “Fotbal Infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu. Este vorba despre Laurentiu Ginghina, in varsta de 50 ani, nascut la Beresti, Galati. Pelicula a fost selectionata la sectiunea Forum a Festivalului International…

- Pelicula „Si va fi…", o productie a studioului cinematografic Buftea (Romania), in regia lui Valeriu Jereghi, a fost proiectat in cadrul sectiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, in 1993, iar in aceasta saptamana va fi proiectat la Chișinau.

- Dinamo mai incearca o lovitura in afara de Torje! Un alt jucator important din istoria recenta e aproape de revenire. Dinamo vrea sa-și completeze lotul cu doi foști capitani. Primul cu care s-a negociat și care a renunțat la mulți bani pentru a reveni la „caini” este Gabi Torje, ținut inca in loc de…

- Dinamo – FCSB, pe Arena Naționala. Prețul biletelor. Derby de Romania, Dinamo – FCSB, va avea loc duminica, 18 februarie, pe Arena Naționala din București. Partida, care era prevazuta, inițial, a avea loc pe stadionul ”Dinamo” se va disputa in etapa a 25-a din sezonul regulat și va incepe de la ora…

- Alexandru Ionița I a marcat pentru Aris Limassol. Echipa romanului este pe locul 13, penultimul. Prima liga din Cipru cuprinde 14 formații, iar ultimele doua echipe retrogradeaza automat. In etapa a 22-a, Aris a dispus aseara, in deplasare, de Ethnikos Achnas, ultima clasata, cu un scor categoric: 4-0.…

- Gabriel Bujor Liderul HC Vaslui, Gabriel Bujor, vede un meci dificil la Iași, de unde spera ca echipa sa sa plece invingatoare. Gabriel Bujor iși avertizeaza colegii de echipa ca vor avea un meci dificil la Iași. Ultima clasata in Liga Zimbrilor iși joaca șansa pentru salvarea de la retrogradare, iar…

- Clubul Sparta Praga a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca mijlocasul Nicolae Stanciu, care a efectuat vizita medicala saptamana trecuta, a semnat un contract valabil pana in 2021. Internationalul roman va purta tricoul cu numarul 10. "Confirmat! Internationalul roman, in varsta de 24…

- Sambata, 27 ianuarie, de la ora 13, la Sala Sporturilor din Galați se da startul galei ”Campionii din Oțel”, meciul de retragere al lui Daniel Florea, fostul ”oțelar”, in organizarea promotorului Adrian Troscenco. Mihai Stoichița, Florin Prunea, Adi Mutu, Cosmin Contra, Tibi Selymes ori Dorinel Munteanu…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu, fiul cunoscutului arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu, va participa și anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la secțiunea Forum, acolo unde cel mai recent documentar al sau, „Fotbal Infinit” a fost selecționat de organizatori. Este a…

- Chiar daca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea nu poate sa stea departe de viata de noapte a Capitalei, scrie spynews.ro. Recent, acesta a fost surprins de paparazzii in timp ce intra hotarat intr-o cafenea de fite din Bucuresti. Insotit de cativa amici, „Printul" a petrecut mai bine…

- Junior Morais este optimist: ”Cu Lazio, avem șanse. Se va juca de la egal la egal” FCSB va intalni pe Lazio Roma in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o dubla ce se va disputa pe 15 februerie, la București, respectiv pe 22 februarie, la Roma. Fundașul brazilian de la FCSB Junior Morais crede…

- CV-ul lui Rudic este impresionant. Sarbul nu este strain de Liga Zimbrilor, unde a activat atat ca jucator, cat și ca antrenor. El a avut un prim contact cu intrecerea handbalistica din Romania in 2005, cand a semnat cu Steaua, club cu care a devenit campion in 2008 și a participat la Liga Campionilor. …

- Sportul romanesc, in doliu. A murit campionul de ciclism George Negoescu. Fostul sportiv, 70 de ani, a fost inmormantat, joi, la Cimitirul Ghencea. ”Era campionul bucuriei, cum i-am spus eu, reprezentantul unei veritabile dinastii in acest sport”, afirma jurnalistul Lucian Oprea. Fiu al lui Bebe Negoescu,…

- Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania ramane in urma, iar cel putin la nivel continental toata atentia se indreapta catre Campionatul European masculin din Croatia (12-28 ianuarie). Romania nu participa nici la acest turneu final, ajungand deja la 22 de ani de absenta, dar va avea…

- Dupa sapte etape trecute din Liga Nationala, Phoenix Galati a depasit toate problemele financiare cu care s-a confruntat in ultima perioada si cocheteaza cu podiumul clasamentului. Conducerea clubului a decis sa completeze lotul si a parafat in cursul zilei de vineri transferul letonianului Ernests…

- Selectionerul Cosmin Contra a vorbit, la putin timp dupa ce sortii au scos Lazio in calea FCSB-ului, despre cat de grea e tragerea pentru vicecampioana Romaniei. Prezent luna trecuta pe Olimpico, la derby-ul pierdut de echipa lui Simone Inzaghi cu rivala AS Roma (1-2), "Gurita" a scos in evidenta…

- FCSB si-a aflat adversara din 16-imile Europa League! Vicecampioana Romaniei va infrunta Lazio Roma in faza eliminatorie, una dintre cele mai titrate echipe ale Italiei. In stagiunea precedenta a Serie A, gruparea din Capitala a terminat pe locul cinci. In prezent, formatia la care este legitimat…

- ROMANIA - SPANIA ONLINE TELEKOM: Componentele echipei nationale isi scot palaria in fata selectionerului. Aneta Udristioiu stie si secretul prin care Martin Ambros le-a cucerit "Cred ca este o relatie intre noi foarte apropiata, este un antrenor care stie sa ne faca sa jucam cu daruire, cu…

- Dupa o intrerupere de trei saptamani cauzata de cele doua jocuri sustinute de Romania in calificarile pentru Word Cup 2019, campionatul intern se va relua in weekend cu partidele celei de-a 7-a etape la masculin. Sala Polivalenta Dunarea va gazdui duminica 3 decembrie, de la ora 18.00, partida Phoenix…

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…

