Videoclipurile ASMR, jocul video Fortnite şi o trupă de K-Pop, fenomenele anului 2018 pe Instagram Videoclipurile ASMR, destinate relaxarii, jocul video Fortnite si o trupa de K-Pop, BTS, se numara printre fenomenele anului 2018 pe reteaua de socializare Instagram, informeaza AFP.



Potrivit datelor publicate joi de aceasta filiala a companiei Facebook, printre tendintele aparute in acest an "se disting in special videoclipurile ASMR, cum ar fi cele in care este taiat un sapun sau in care se manevreaza zgomotos o pasta vascoasa".



Clipurile ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, n.r.) au drept scop inducerea unei stari de relaxare sau de adormire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

