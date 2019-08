Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul mixt Iulius Town, cel mai mare pol de business și de shopping din vestul țarii, a fost inaugurat, vineri, la Timișoara, in urma unei investiții de 327 milioane de euro, la care se adauga inca 115 milioane de euro pentru construirea celei mai inalte cladiri din Romania. Proiectul mixt Iulius…

- Profitul net ING Bank a ajuns la 385 milioane lei in prima jumatate a anului 2019, o crestere de 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in contextul cresterii comerciale puternice si continue. Veniturile bancii au crescut cu 15%, pana la 1,005 milioane lei, ca rezultat al volumelor…

- Ziarul Unirea Aproape 3 milioane de euro din produsele lactate. Afacerea de succes a unei familii dintr-o localitate din județul Alba O afacere de familie cu produse lactate din Colțești, județul Alba, a ajuns la cifre de aproape 3 milioane de euro. Vanzarile de branza, cașcaval, unt și smantana au…

- Analiștii unei companii de consultanța estimeaza ca cei peste 1 milion de spectactori din acest sezon vor duce piața festivalurilor din România la un record istoric, dincolo de granița de 600 de milioane de lei. 240.000 de spectatori la Neversea, peste 230.000 la Electric Castle, 60.000…

- Succesul naționalei de tineret a Romaniei a Euro U21 a adus in prim plan eficiența Academiei de fotbal fondate de Gheorghe Hagi in ceea ce privește pregatirea jucatorilor tineri. Insa afacerea condusa de fostul numar 10 arata bine și din perspectiva datelor financiare, lucru destul de neobișnuit intr-o…

- Alfa Software anunța afaceri cu o creștere anuala susținuta, anul 2018 insemnand o majorare a vanzarilor cu peste 50%, ajungand la o cifra de afaceri de 8,5 milioane lei și un profit net de 2,8 milioane lei. In ultimul an, Alfa Software a inregistrat creșteri semnificative, prin intermediul unor proiecte…

- Banca de stat Eximbank ar urma sa plateasca 310 milioane de euro pe Banca Romaneasca, in condițiile in care aceasta a avut in 2018 pierderi de 110 milioane de euro, scrie Ziarul Financiar. Senatorul PNL Florin Cițu acuza ca banca greceasca este supraevaluata și cere Comisiei Europene sa investigheze…

- Dusan Lajovici, finalist la Monte Carlo anul acesta, are in Belgrad o afacere cu un design inedit. La micul dejun, daca simte ca energia e la un nivel scazut, bea un espresso. Apoi, pe la 4-5 dupa-amiaza, savureaza un cappucino pentru a impiedica moleșeala de dupa antrenament. Asta inseamna doua cafele…