VIDEO Autocar plin cu ţigări, reţinut la vama Leuşeni 133.900 de tigarete au fost depistate de vamesi in rezervorul improvizat al unui autocar de pe ruta Republica Moldova-Italia. Cazul a fost inregistrat la iesire din tara in dimineata de 11 iulie, atunci cand, in baza analizei de risc, vamesii au redirectionat spre scanare un autocar marca Scania. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

