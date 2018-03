Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- Patinatoarea Mihaela Hogaș a ocupat locul 18 in probele de 500 de metri și 1.000 de metri ale Campionatului Mondial de patinaj artistic pentru juniori, competiție gazduita de orașul Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Sportiva Coronei Brașov a reușit chiar noi recorduri naționale in aceste…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Republica Moldova este una bazata pe niste coincidente de interese geopolitice, dar fara ca sa existe o incredere reciproca totala, a declarat analistul Corneliu Ciurea la emisiunea „Fabrika” de la Publika TV, transmite IPN.

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamâna viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov,

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Batalia pentru supremație in Pacific. China vs. SUA, via Peninsula Coreeana Aparent bizara și atat de puțin credibila apropiere intre cele doua Corei rivale ascunde o tentativa de resetare a marelui joc strategic al Asiei, foarte probabil in avantajul Chinei, daca nu cumva planificata și girata din…

- George Maior a fost audiat de Comisia parlamentara de control a SRI George Maior. Foto: wikipedia.org. Fostul director al Serviciului Român de Informatii, George Maior, actual ambasador al României în Statele Unite ale Americii, a fost audiat marti, 27 februarie, timp…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Graham a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai creștinismului, dand audiențe in intreaga lume in arene mari, incepand cu Londra in 1954. El a murit la domiciliul sau din Montreat, Carolina de Nord, a declarat purtatorul de cuvant al Asociației Evangheliști Billy Graham. In…

- Echipa Canadei s-a calificat in finala turneului feminin de hochei pe gheata din cadrul Jocurilor 2018 de la PyeongChang, impunandu-se luni cu un categoric 5-0 in fata sportivelor ruse care concureaza sub steagul olimpic, in a doua semifinala a competitiei.Golurile au fost marcate de Jennifer Wakefield…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul...

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Robin Williams s-a sinucis in august 2014, la varsta de 63 de ani, iar dupa moartea actorului rata sinuciderilor in Statele Unite ale Americii a crescut cu aproximativ 10%. Conform unui studiu publicat in aceasta saptamana in revista stiintifica PLOS One, din august pana in decembrie 2014 au fost inregistrate…

- Cele mai importante publicatii din lume au scris despre reprogramarea in Romania a filmului 120 BPM/batai pe minut si reactia regizorului Cristian Mungiu, dupa incidentul de duminica de la MTR. Informatii despre subiect au aparut in publicatii din Statele Unite ale Americii, precum Washington Post ori The…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP, informeaza agerpres.ro. "De la prima lectura,…

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Organizatorii galei Grammy, criticati in mod regulat pentru lipsa de deschidere, ar putea opera modificari in acest sens, premiind mai multi artisti de hip-hop, un gen care incepe sa domine industria muzicala din Statele Unite ale Americii, transmite AFP.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP.'Trebuie ca (SUA) sa se…

- Dupa perchezițiile de joi dimineața, oamenii legii au incarcat in doua mașini saci intregi cu medicamente, dar și cutii cu pastile, toate aflate sub control national conform legilor din țara noastra. Medicamentele cu regim special, considerate droguri, erau cumparate de la farmacii din țara noastra…

- Echipa de robotica a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu vrea sa dea lovitura la singurul concurs de profil din Romania si sa se califice la faza finala a competitiei, care se desfasoara in fiecare an in Statele Unite ale Americii. Liceenii au construit un robot care recunoaste culori,…

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este în crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate în urma analizelor de laborator în Canada începând de sâmbata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Ai experiența de lucru ca fotograf și dorești sa incerci și altceva? Sau ești doar un pasionat de fotografie și ți-ar placea sa-ți transformi hobby-ul intr-un job? O varianta foarte buna ar fi sa te angajezi ca fotograf turistic, intr-o companie care ofera servicii fotografice destinate turiștilor din…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au prezentate scuze Japoniei dupa mai multe accidente in care au fost implicate elicoptere ale armatei lor, accidente care au realimentat furia impotriva prezentei militare americane in aceasta tara, informeaza marti AFP, citeaza agerpres.ro. Secretarul american…

- 2017 a fost un an destul de important pe plan astronomic, lumea asistand la mai multe fenomene spectaculoase. Cap de afis a fost, evident, eclispa totala de Soare care a putut fi observata insa doar din Statele Unite ale Americii.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Partidul Socialiștilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara în republica prezidențiala. Declarația a fost facuta de președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul…

- Potrivit unor surse The Telegraph, Statele Unite pun la punct planuri pentru o soluție militara la criza din Coreea de Nord. Americanii cauta modalitați de a opri dezvoltarea programului de arme nucleare al Phenianului.Doi foști oficiali americani și o persoana importanta din administrația…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Iata scrisoarea adresata de catre senatorul PNL Daniel Zamfir catre premierul Mihai Tudose: ”Domnului Mihai Tudose, Prim - Ministrul Romaniei Solicitare privind complexul sportiv „Progresul”, denumite in continuare „Arenele de Tenis” Stimate Domule Prim - Ministru,…

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Nokia 9 este in continuare un secret protejat al companiei finlandeze HMD Global, insa din cand in cand aflam cateva informatii din surse mai mult sau mai putin oficiale. Cele mai noi informatii vin de la FCC, Comisia Federala a Telecomunicatiilor din Statele Unite ale Americii, care au testat o versiune…