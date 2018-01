Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment inedit va avea loc de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe 24 ianuarie, 100 de tinere romance și barasabence vor defila in costume populare vechi. “Pe 24 ianuarie, la Galați, va avea loc parada celor 100 de costume populare, pentru ca ne aflam in anul centenarului. Ii invit pe toți cei…

- Comisia Europeana a confirmat ca Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea din 2017, cele mai mari creșteri de prețuri la energia electrica din UE. Potrivit unui raport al Executivului European, preturi...

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Catalin Ivan a numit inițiativa legislativa drept o "ticaloșie". "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune ca actiunile Parlamentului privind Legile Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, considera ca Romania se afla intr-o situatie mai rea decat Polonia, mentionand in acest sens ca 'nu te poti duce la lupta cu bocanci cu talpi de carton' si ca 'nu poti bate cu pumnul in masa la Comisia Europeana cand tu esti descaltat', transmite Agerpres.

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, potrivit unui comunicat al autoritatii. Dante International deţine retailerul generalist eMAG, activ…

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- O firma din Romania, care realizeaza un proiect de navigatie interioara prin realitate augmentata, a obtinut o finantare de 50.000 de euro de la Uniunea Europeana, a informat, joi, Comisia Europeana printr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Reactia MT vine in urma informatiei potrivit careia Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Romania va exercita, in perioada 1 noiembrie 2018 – 1 noiembrie 2019, Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), ca urmare a deciziei celor 14 state membre ale SUERD. „Cu sprijinul premierului Mihai Tudose, Romania a obținut susținerea celorlalte state membre pentru preluarea…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat, joi, ca Romania va avea un Plan National de Gestionare a Deseurilor, evitand astfel sa plateasca sanctiuni intre 2.000 si 110.000 de euro pe zi catre Comisia Europeana.

- Piata de evaluare a bunurilor din Romania si-a majorat anul acesta valoarea cu circa sapte procente fata de 2016, pana la 48 de milioane de euro. Banii reprezinta suma facturata in total de catre evaluatorii autorizati pentru serviciile de evaluare pe care le furnizeaza persoanelor fizice sau companiilor.…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat marți, in ședința Comisiilor de mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. „Bugetul Adminstrației Fondului pentru Mediu (AFM) va…

- "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de fața de trai fața de Euoropa. Mie mi se pare ca 65 de ani penru un barbat, la cea ce traiesc acum romanii, și condițiile de trai reprezinta o varsta inaintata", a declarat fostul parlamentar. Despre femeile, care vor ajunge la 63 de ani,…

- MAE saluta opinia Comisiei de la Venetia ptr. Legea educatiei din Ucraina Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, astazi, 8 decembrie 2017, a Opiniei sale privind prevederile…

- In cadrul galei, colegiul director al ANAA a decis sa premieze partenerii și susținatorii care s-au implicat activ in promovarea obiectivelor dar și care ne-au fost alaturi in proiectele și evenimentele organizate de-a lungul anilor. Pentru promovarea și susținerea antreprenoriatului romanesc au…

- Comisia Europeana a mai dat 2 luni ragaz Romaniei pentru a transpune in legislatia nationala Directiva privind drepturile de autor. In caz contrar, Romania risca penalitati de zeci de mii de euro/zi. CJUE va decide daca aplica penalitatile cerute in cazul Bulgariei - 19 121,60 euro/zi, Luxemburg - 12…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere din cauza deficiențelor in aplicarea normelor UE de instituire a spațiului feroviar unic european (2012/34/UE), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Scrisoarea de punere în…

- "​Ce facem? Uitam cat de vulnerabili suntem? Schimbam 4 ministri la Economie in 8 luni? Aducem 6 revolutii fiscale, anuntate pe holurile ministerelor- fara vreun studiu de impact- iar apoi renuntam la ele tot pe holurile ministerelor? Pai stiti ce spun investitorii? Ca e haos in Romania! Ca e incertitudine…

- O veste proasta, legata de apa cea de toate zilele, de la Comisia Europeana o da guvernanților și autoritaților locale vicepresedintele Asociatiei Comunelor din Romania, Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca,

- "Prin reglementarea pe care o s-o dam in viitorul apropiat reducem acest cost (al tarifului de terminare n.r.). la 0,84 de eurocenți, ceea ce eu sper ca, intr-un final, va duce la o factura mai mica pentru utilizatori. Pana la sfarșitul anului il punem in dezbatere publica și parcurgem toți pași.…

- Guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, premii, indemnizatii de vacanta, cupoane sociale in invatamant sau ajutorul de 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut, iar anumite drepturi ale politistilor, militarilor si functionarilor publici din penitenciare vor fi inghetate…

- La cei 93 de milioane de euro oferiti de Comisia Europeana prin FEI, bancile - care vor fi selectate prin licitatie - vor adauga 30% (33 de milioane de euro), astfel incat totalul sumelor puse la dispozitia fermierilor se va ridica la 126 de milioane de euro. Bancile selectate vor putea acorda…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- „In prezent, ca si in anii 2006-2008, politicile puternic pro-ciclice au determinat accelerarea mult peste potential a cresterii economice. Dar deficitul de cont curent, care ajunsese in acea perioada la niveluri cu totul exceptionale (13,8% din PIB in anul 2007, respectiv 11,8% din PIB in anul…

- "In cazul Romaniei, Comisia Europeana a stabilit ca nu a fost adoptata nicio actiune efectiva ca reactie la recomandarea facuta de Consiliul Uniunii Europene in iunie". In acest context, Comisia Europeana "propune Consiliului UE sa adopte o recomandare revizuita adresata Romaniei pentru a corecta devierea…

- Comisia Europeana a constatat ca Romania nu a adoptat masuri active pentru a corecta devierea semnificativa de la obiectivele bugetare pe termen mediu, astfel ca va cere Consiliului UE sa recomande din nou Bucurestiului masuri pentru corectarea deficitului bugetar excesiv.

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, iese la atac si critica PSD si ALDE, acuzandu-i ca nu aplica recomandarile facute de Comisia Europeana in cadrul raportului MCV, ci le calca in picioare. "Redeschiderea unor capitole care au fost incheiate este un mare pas inapoi pentru țara, facut de…

- Turismul romanesc este in creștere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turiștilor care aleg destinații din Romania se estimeaza ca va depași in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, susține prim vicepreședintele Asociației…

- Comisia Europeana a dat publicitatii raportul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) pe anul 2017, probabil cel mai dur raport din ultimii ani. Au fost aduse numeroase critici, iar prezenta deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare si verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont. Daca actiunile…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul referitor la etapele parcurse de Romania pentru a si indeplini angajamentele privind reforma judiciara si combaterea coruptiei, in contextul Mecanismului de cooperare si de verificare MCV instituit in 2007, cand Romania a aderat la Uniunea Europeana,…

- Romania este cea mai modesta economie inovatoare a Uniunii Europene, cu cea mai accentuata viteza de deteriorare a performanțelor, a declarat, marți, Andreea Paul, președinte al INACO - Inițiativa pentru Competitivitate. "România este cea mai modesta economie inovatoare din UE…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler, un fost procuror italian anti-mafia, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- „Politica Paralela 45 este ’respectam turistii, zero taxe ascunse’ si de acum afisam pretul final, care include toate taxele, astfel incat turistul sa aleaga in cunostinta de cauza. Nu de putine ori ofertele unor agentii sunt simple carlige de marketing prin care se anunta un pret neverosimil. Atras…

- Comisia Europeana estimeaza ca deficitul public al Romaniei ar urma sa ajunga la 3,3% din PIB in 2017, pentru ca in 2018 sa se agraveze și mai mult pana la 3,9% din PIB și sa ajunga la 4,6% in 2019. Pentru anul 2017, "Deficitul bugetar este preconizat sa creasca ca urmare a majorarii salariilor…

- Uniunea Europeana, semnal de alarma pentru România. Comisia Europeana avertizeaza țara noastra ca risca procedura de infringement daca va pune prin lege monopol de stat la tranzacționarea gazului.

- "Cand am avut ocazia sa fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o performanta greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am sustinut-o, si anume ca Romania poate aduce in maximum trei ani de zile cele 23 de miliarde de euro alocate de la Comisia Europeana. Cum…

- Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste 85% dintre agentiile de turism, punandu-le in situatia sa renunte la investitii si la dezvoltarea afacerii, spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). ”Industria de calatorii…

- Operatorii din turism sunt nemultumiti Marea majoritate a firmelor din turism vor fi afectate în mod negativ de modificarea impozitarii, preconizata pentru anul viitor, estimeaza patronatul din domeniu. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism calculeaza ca peste 85 % dintre…

- Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste 85% dintre agentiile de turism, punandu-le in situatia sa renunte la investitii si la dezvoltarea afacerii, spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) intr-un comunicat citat de News.ro.…

- Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste 85% dintre agentiile de turism, punandu-le in situatia sa renunte la investitii si la dezvoltarea afacerii, spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). "Industria de calatorii…

- Liberalii propun un proiect de buget pe anul 2018 cu un deficit de 1,8% din PIB, a anunțat vineri vicepreședintele PNL Florin Cițu. „Din nou avem un an in care partidul de guvernamant nu vine cu propunerea de buget in Parlament la data la care scrie in legea finanțelor publice, la 15 octombrie. Dupa…

- Gradul de asigurare atingea un procent de 20% in anul 2015, iar acesta a suferit o scadere, anul 2017 inregistrand un procent de 18.6%. Deși in Romania peste 94% din proprietați se afla in posesia unor oameni, iar pentru romani obținerea unei locuințe este un obiectiv principal, aceștia nu iși manifesta…