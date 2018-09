Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) a desfasurat, in perioada 3 - 20 septembrie, operatiunea „Pietonul” pe intreg teritorul tarii. Actiunea a avut scopul de a atentiona pietonii, dar si soferii despre consecintele accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor.

- Ieri, 19 septembrie, EDWARD si-a atins scopul in judetul Maramures. In urma actiunilor preventive desfasurate de politistii rutieri impreuna cu cei de prevenire si a vigilentei adoptata de conducatorii auto, nicio persoana nu si-a pierdut viata in accidente rutiere pe drumurile publice din Maramures.…

- Inspectoratul National de Patrulare anunta ca, in perioada 14 - 16 septembrie, s-au produs 17 accidente rutiere grave, in care au fost traumatizate 23 de persoane, iar una a decedat. Potrivit IPN, cauzele principale ale producerii accidentelor au fost viteza excesiva si depasirea neasigurata.

- Romania continua sa fie campioana Uniunii Europene in ceea ce priveste mortalitatea din accidente rutiere, potrivit ultimului raport al European Transport Safety Council, citat intr-un comunicat al Asociatiei Pro Infrastructura (API). In 2017, 1.951 de persoane au murit pe drumurile publice din tara,…

- Peste 300 de accidente rutiere s-au petrecut in prima jumatate a acestui an in judetul Bistrita-Nasaud, in crestere fata de perioada similara a anului trecut. Dintre acestea, circa 40% au fost raportate ca fiind accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 14 persoane și ranirea grava a altor 124…

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) informeaza ca, pe parcursul zilei de duminica, au fost comise peste 2.000 de incalcari ale circulatiei rutiere. Circa 1.900 de soferi au depasit limita de viteza, 71 de conducatori auto nu au respectat indicatoarele rutiere, iar 30 de soferi au urcat bauti la…

- Langa trecerile de pietoni din capitala și din țara vor aparea mesaje de atenționare de genul: „Privește in stanga și in dreapta!" sau „Grabește-te incet!". Acțiunea este lansata de catre Inspectoratul Național de Patrulare al IGP și Asociația Obșteasca Automobil Club, transmite IPN.