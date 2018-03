Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca gigantul social-media pe care il conduce a facut greșeli in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.

- Fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a postat miercuri prima sa reactie la scandalul Cambridge Analytica, spunand ca este vorba despre un abuz de incredere, atat intre partile inplicate, cat si intre Facebook si cei care isi pun la dispozitie date personale, asteptandu-se ca acestea sa fie protejate.

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date...

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge orice legatura intre partidul sau și firma de comunicare strategica Cambridge Analytica, sugerand ca aceasta companie are alte conexiuni in Romania. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea „Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles…

- Acuzat in scandalul Cambridge Analytica, cercetatorul rus Alexandr Kogan a declarat miercuri ca nu a actionat ilegal, spunand despre firma britanica si despre Facebook, aflate sub tirul criticilor, ca vor sa il discrediteze, informeaza AFP. "Noi consideram ca faceam un lucru perfect normal", a spus…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Partidul Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, a fost abordat in trecut de compania Cambridge Analytica, insa a refuzat serviciile acesteia, a informat un purtator de cuvant al premierului May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.

- Specialistul in colectarea si prelucrarea datelor Aleksandr Kogan, care a pus la punct o aplicatie speciala pentru colectarea datelor utilizatorilor de Facebook si a transmis informatiile companiei Cambridge Analytica, implicata in campania lui Donald Trump pentru prezidentiale, acuza compania fondata…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Compania americana Google a anuntat ca va investi 300 de milioane de dolari intr-o serie de proiecte destinate combaterii stirilor false de pe internet si sustinerii presei credibile, suma urmand sa fie alocata pe parcursul a trei ani, transmite AFP. In timpul unei prezentari care a avut…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Facebook este in centrul scandalului Cambridge Analytica, insa mii de dezvoltatori au avut, de-a lungul anilor, acces la datele despre milioane de conturi de pe Facebook, din cauza regulilor nu foarte clar definite ale Facebook, scrie Washington Post. Fara sa fi incalcat vreo regula, mii de dezvoltatori…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare. Compania se ocupa cu operatiuni psihologice prin analize de date si este cunoscuta ca avand…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 15 martie, la emisiunea Oana Punct Roman, pe care o are live pe pagina de Facebook a revistei Viva. Oana Roman a abordat și astazi cele mai fierbinți subiecte ale zilei. “Din motive de sanatate, invitatul meu de azi, Alin Galațescu, n-a mai putut ajunge și ne-a promis…

- In timp ce aproximativ 4000 de delegati ai PSD participa la congresul extraordinar al PSD ce se desfasoara la Sala Palatului din Bucuresti, fostul premier al Romaniei, Victor POnta a postat pe contul sau de Facebook un discurs pe care considera ca ar fi trebuit sa il sustina in timpul congresului. "Discursul…

- Lavinia a fost atacata dur de un fan dupa ce a postat pe facebook o poza cu ea si cu sotul ei. Frumoasa bruneta este fericita si implinita de cand a devenit doamna Banica insa, de curand, Lavinia a fost atacata de o urmaritoare de pe facebook, pe pagina ei oficiala. Si cand spunem ca Lavinia a fost…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Judecatoarea Adina Lupea sustine, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca, in urma unor dezvaluiri despre modul in care anumiti procurori au administrat probe, un judecator nu are cum sa nu isi puna intrebari. Cat priveste "campul tactic", acesta este considerat Cutia Pandorei, pana nu este explicat.

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni, la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul care a cutremurat DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație serioasa”.„Alte…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine în scandalul de la DNA și atrage atenția, într-o postare pe Facebook, ca în România au fost și, probabil, înca mai sunt procurori care fabrica probe în dosare

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Actrița Oana Pellea iese la rampa cu un atac dur la adresa PSD-ALDE. Celebra actrita cere socoteala coalitiei de guvernare si le solicita argumente privind "participarea penalilor, sau a celor ce sunt sub urmaire penala, in functii publice, in functii de conducere, in Guvern sau Senat". Citeste…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Directorul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a fost chemat in fata consilierilor judeteni sa dea explicatii privind scandalul izbucnit dupa ce s-a descoperit ca firma care detine aparatul RMN a pacalit pacientii cerandu-l...

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca lucrurile vor iesi prost in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza, in conditiile in care Jandarmeria nu poate prelua responsabilitatile acestei institutii. "Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri", scrie Basescu.

- Seara plina de interventii, pe 30 ianuarie, pentru cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta. Au fost solicitate sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic,…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat pe Facebook un mesaj dur pentru PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare....

- Rares Bogdan a reactionat dur pe Facebook, dupa publicarea imaginilor in care jurnalistul Malin Bot a fost ridicat de jandarmi din fața sediului PSD: "Se intampla in Romania! NU in Rusia, nici in Belarus, in Romania de azi.... Extrem de GRAV!"."Se intampla in Romania, NU in Rusia, nici in…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul din dosarul in care este anchetat medicul Mihai Lucan, susține ca ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT in noaptea de joi spre vineri, in același dosar. Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog,…

- Catalin Ivan inainteaza un scenariu și spune ca este convins ca Dragnea este sfatuit sa organizeze un congres extraordinar al PSD, pentru a distruge orice opoziție in partid. Totuși, Ivan este de parere ca acest lucru nu se va intampla deoarece Dragnea nu este un „lider curajos” iar daca și-ar depune…

- De fapt, o lupoaica care da dovada de „lipsa crasa de bun simț și pregatire diplomatica”... "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. "Va sunt recunoscator pentru tot ceea ce faceti. Cuvintele sunt mult prea sarace…

- Poliția Romana a postat pe pagina de Facebook o poezie destinata celor care le deschis ușa persoanelor straine in prag de sarbatori. Aceștia ii avertizeaza pe romani ca Moș Craciun ar putea sa nu fie un batrane simpatic care ne aduce cadouri, ci ar putea purta „salopete de curent, gaze sau apa, /Sprijina…