In judetul Brasov, in primele luni ale acestui an, au fost sesizate 245 de infractiuni de furt din locuinte, cu 15,81% mai putine fata de perioada similara a anului 2018. Cele mai multe dintre ele s-au inregistrat in mediul urban. Astazi, Politia Romanaa, in parteneriat cu Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii, EUROPOL si alte 12 state din Europa, a lansat, ziua de 19 iunie, prima Zi europeana de prevenire a furturilor din locuinta. Pentru a marca aceasta zi, la Brasov, politisti din cadrul I.P.J. au impartit, in zona pietei Astra, pliante cu informatii utile pentru prevenirea infractiuni…