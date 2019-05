Traditia se pastreaza la Petresti. Ca in fiecare an, comuna a imbracat, duminica,5 mai 2019, straie de sarbatoare. Primarul Andrei Lucian Daniel si Consiliul Local Petresti au pregatit o sarbatoare pe cinste locuitorilor, cu artisti de seama care au facut show. Cu mic, cu mare, locuitorii de la Petresti au petrecut pana in noapte tarziu, […]