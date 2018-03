Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii alb-violeți se indreptau spre un 0 – 0 confortabil și un punct excelent in plus in clasament in deplasarea de la FC Voluntari pana ce una dintre „vedetele” aduse ca plomba la echipa, Maxi Oliva, a considerat ca e mai bine ca gazdele sa obțina toate cele trei puncte puse in joc.…

- Jurnalist din 2007, cu experiența in presa locala și naționala, bursiera in 2014 a programului ”Bursele Europene pentru Jurnaliști in Dialog”, coautor al portalului național justitiecurata.ro, premiata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania in cadrul concursului ”Reporter și blogger european”.…

- Gest frumos facut de fotbaliștii echipei Zimbru Chișinau. Jucatorii formației din strada Butucului au daruit flori de 8 Martie mamelor și angajatelor Institutului Mamei și a Copilului din capitala.

- Ionuț Lupescu a rememorat meciul Dinamo - Foresta 4-5, din 2000, și a spus ca moldovenii au intros scorul de la 4-0 pentru ca jucatorii lui Dinamo erau afectați de moartea lui Catalin Hildan. "Povestea e mai lunga. Eu am plecat in 2000 putin suparat pe cei de la Dinamo, dupa ce facusem eventul. Am plecat…

- In unele judete sunt deja probleme. Pompierii voluntari din Teleorman au intervenit cu motopompe ca sa poata scoate apa din gospodarii. Insa exista si locuri in care edilii locali nici macar nu i-au anuntat pe oameni ca vin apele.

- Linistea nu face casa buna cu Dinamo, dupa ce echipa din „Stefan cel Mare” a ratat lamentabil calificarea in play-off-ul Ligii I. Desi antrenorul Vasile Miriuta a fost demis de patronul Ionut Negoita, jucatorii ros-albi nu l-au uitat pe tehnician.

- Nu scapam prea ușor de ger și nici de ninsoare. Avertizarea cod portocaliu de ger ramane valabila și astazi, pentru mai bine de jumatate de țara. Iar restul județelor sunt sub o atenționare cod galben de frig. Pana duminica, este cod portocaliu de precipitații mixte și polei, ninsori moderate și vant…

- Astazi Minodora a dat o mare petrecere! Vedeta a implinit 40 de ani, motiv pentru ca si-a invitat toti prietenii si s-au pus pe petrecut. Vedeta a primit un cadou inedit de la sotul ei, ceva ce isi dorea de foarte mult timp.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, marti si miercuri, in 27 de regiuni bulgare (dintr-un total de 28, mai putin…

- Directorul sportiv al clubului de fotbal Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ratarea calificarii in play-off-ul Ligii I este o pata neagra pe istoria echipei si a precizat ca jucatorii trebuie acum faca tot posibilul pentru a castiga Cupa Romaniei. …

- In contextul atenționarilor meteorologice de temperaturi scazute, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și al serviciilor de ambulanța a fost emisa o dispoziție pentru stabilirea masurilor care urmeaza a fi luate in sprijinul populației. Potrivit unui comunicat, conducerea Ministerului Afacerilor…

- Bursa de Valori Bucuresti a premiat jucatorii de pe piața de capital care au inregistrat performante notabile in 2017. Distinctia pentru cea mai mare oferta publica inițiala, derulata de o companie privata, a mers catre Digi Communications. In total, au fost acordate premii pentru 19 categorii, dintre…

- Ionuț Balaur Ionuț Balaur se alatura proiectului ASS FC Vaslui, in speranța ca orașul va avea din nou fotbal la nivel inalt. Dupa Marko Ljubinkovic, un alt jucator care a cunoscut fotbalul mare și și-a lasat amprenta asupra echipei FC Vaslui, la care a cunoscut cele mai mari performanțe, susține proiectul…

- Mircea Lucescu a vorbit inaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB de duminica și spune ca marele sau regret e legat de faptul ca stadionul Ștefan cel Mare nu se modernizeaza. Steaua - Dinamo ramane un derby, indiferent pe ce locuri se afla in campionat. Jucatorii dau totul, simt; daca nu simt ei, sunt…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere au decis, joi, sa convoace plenul comun martea viitoare, la ora 14.00, pentru a se pronunta prin vot asupra proiectului de hotarare de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului...

- E Cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita in Republica Moldova, anuntul fiind facut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care ii atentioneaza pe romanii ce vor sa tranziteze tara vecina.

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Cea mai iubita echipa de fotbal a Moldovei continua pregatirea pentru noul sezon fotbalistic. Intr-un meci amical disputat pe terenul sintetic al complexului sportiv, Zimbru Chișinau a invins cu scorul de 1 la 0 echipa FC Speranța Nisporeni.

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii criticati de finantatorul Gigi Becali dupa meciul cu Gaz Metan Medias din etapa precedenta stiau ca se poate intampla acest lucru atunci cand au evolutii slabe. "Am avut o discutie cu…

- La data de 07 februarie a.c., in jurul orei 10:30, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Drobeta Turnu Severin au depistat in flagrant un barbat in varsta de 54 de ani,

- In 2018 cu o noua strategie! Zimbru Chisinau se va axa in sezonul ce va lua start in primavara doar pe jucatorii de la propria scoala de fotbal. De la echipa au plecat majoritatea stranierilor si au ramas doar rusul Dmitri Teleghin si turcul Cagkan Cakir.

- Concordia Chiajna a pierdut pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2, insa antrenorul Ion Moldovan are și motive pentru a-și lauda jucatorii. A fost mulțumit de ultima jumatate de ora și se așteapta ca la meciul cu Dinamo echipa sa sa aiba un joc diferit fața de cel de azi. Tehnicianul ilfovenilor a comentat…

- Discipolul școlii de fotbal, Zimbru Chișinau, Danu Spataru, se afla in probe la una din cele mai titrate echipe ucrainene, Dynamo Kiev. Fotbalistul in varsta de 23 de ani a evoluat din primele minute in amicalul cu ungurii de la Puskas Akademia.

- Dupa ce și-a revigorat atacul prin transferurile lui Mkhitaryan și Aubameyang, Arsenal și-a setat adcucerea unui portar ca prioritate pentru urmatoarea campanie de transferuri. Cech a comis numeroase gafe in acest sezon și va implini 36 de ani in luna mai, iar David Ospina este decis sa plece de pe…

- O atentionare cod galben emisa de hidrologi si vizand scurgeri importante pe versanti, viituri rapide si cresteri de debite pe unele rauri din cincisprezece judete a intrat in vigoare sambata dimineata, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizand ca sunt posibile inundatii…

- Jucatorii si staff-ul de la CSM Politehnica Iasi ii roaga pe suporteri sa mearga vineri, dar si la celelalte meciuri la stadion. "Echipa are nevoie de voi! Clubul CSM Politehnica Iasi va invita vineri, la ora 17.30, la stadion pentru a participa la ultimul antrenament de acasa inainte de meciul de la…

- Schimbari majore la Zimbru Chisinau. Clubul din strada Butucului a anuntat plecarea a opt fotbalisti. Printre ei se numara moldovenii Denis Rusu, Vadim Bejenari, Valeriu Osipenco, portughezul Hugo Moreira si brazilianul Douglas Ferreira.

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- 9th Impact Studios a anunțat ca va aduce Danger Mouse – animația clasica britanica din ’80, pe Switch sub forma de Danger Mouse: The Danger Games. Jocul a fost lansat anterior pe Android și iOS, iar versiunea de Switch va fi asemanatoare cu Mario Kart și va include curse nebune…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Piața Universitații și in fața Palatului Parlamentului. Dupa ce a trecut un pic de timp, putem astazi sa evaluam in prima faza rezultatele obținute. O prima problema care apare, insa, este urmatoarea: ce au cerut de fapt manifestanții. Au dorit ei sa…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in intervalul 21.01.2018, ora 18:00 ndash; 22.01.2018, ora 22:00, pe arii extinse vor fi precipitatii mixte la inceput, apoi predominant ninsori si vant puternic. Pentru aceasta noapte prognoza prezinta precipitatii cumulate de 10 15 l mp si izolat…

- Judetul Constanta este sub avertizare de cod galben pana la ora 22.00. In aceasta perioada vor fi ninsori si intensificari ale vantului. Pe A2 se circula cu dificultate din cauza zapezii care a inceput sa se depuna.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a afirmat marti seara, dupa o vizita la MAI, ca a dorit sa se asigure ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie, in cazul in care va fi nevoie, avand in vedere codul galben emis de meteorologi. "Am facut o analiza in Centrul National de…

- Viitorul a pierdut primul meci amical din stagiul de pregatire din Turcia, scor 0-2 cu Galatasaray, iar antrenorul Gica Hagi a facut o criza de nervi. Pe parcursul meciului Hagi a fost mai mereu nervos și a țipat tot timpul pe jucatorii sai. La un moment dat, nemulțumit de jocul elevilor sai s-a enervat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana sambata noapte, la ora 02.00, avertizarea cod galben de vant puternic pentru trei judete - Constanta, Tulcea si Caras-Severin -, unde vor fi intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 70 de kilometri la ora. Alte patru judete…

- Așteptat la FCSB de Gigi Becali și Nicoale Dica, Cristi Tanase ar putea ajunge la CFR Cluj, rivala roș-albaștrilor in lupta la titlu. Mijlocașul de 30 de ani poate semna cu orice echipa, din postura de jucator liber de contract, dupa desparțirea de Karabukspor, iar șefii clujenilor vor sa-l aduca, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceata valabila pentru sapte judete din Moldova si pentru Hunedoara si Caras-Severin.Astfel, intra sub incidenta avertizarii judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Galati. In aceste…

- Mijlocașul lui Liverpool, Philippe Coutinho, ar fi putut ajunge in urma cu un deceniu la Real Madrid. Informația a fost dezvaluita de directorul tehnic al clubului madrilen din acea perioada, Miguel Angel Portugal, intr-un interviu acordat publicației Marca. ...

- Foresta Suceava si-a schitat programul de pregatire pe care il va urma in pauza competitionala din aceasta iarna. Jucatorii gruparii sucevene se vor bucura de vacanta pana pe 17 ianuarie, cand Florentin Petre a programat reunirea lotului. “Galben-verzii” vor ramane in Suceava doar patru zile, perioada…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare now casting cod galben de ceata valabila in intervalul ora 8:30 pana la ora 12:00. Potrivit ANM, in judetul Tulcea se va semnala ceata ce determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50m. Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta…

- Duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, zece maști, una mai spectaculoasa decat cealalta, vor aparea pe rand in fața vedetelor din platou și a telespectatorilor, care vor trebui sa-și foloseasca intuiția și spiritul de observație ca…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Gheorghe Hagi a rememorat intr-o emisiune televizata momentul definitoriu trait pe banca Viitorului pe 13 mai, atunci cand echipa sa a devenit in premiera campioana Romaniei. "Regele" a dezvaluit de ce, imediat dupa fluierul final al meciului cu CFR, 1-0, a ales sa plece la vestiar, in loc sa sarbatoreasca…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzaru, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu.

- Intr-un interviu incendiar acordat ediției tiparite a Gazetei de luni, Pompiliu Popescu povestește ca un selecționer i-a cerut sa le dea fotbaliștilor ceva interzis, care sa-i faca mai buni. ...

- Un cod galben de ploi si intensificari ale vantului a fost emis de catre meteorologi, fiind valabil de vineri, ora 18.00, pana sambata, ora 14.00, fiind anuntate precipitatii in vest, nord-vest si centrul tarii. In intervalul mentionat aria ploilor se va extinde in regiunile vestice, nord-vestice si…