Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit manualului de procedura prin care s-a organizat licitatia privind rezervarea de capacitate pe conducta BRUA (gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria), pe directia Romania-Ungaria, atat numele participantilor, cat si ale castigatorilor sunt secrete. Sursele din piata spun insa…

- Tigarile clasice au fost interzise in restaurante sau cluburi, insa posesorii de dispozitive care incalzesc tutunul pot fuma oriunde. In timp ce acciza platita de jucatorii din industria tutunului pentru o tigara clasica, ce necesita ardere, este de 0,43 lei pe tigareta, in cazul unei tigari…

- ♦ De felul in care copiii si tinerii sunt pregatiti azi in scoli si universitati depinde succesul companiilor si a economiei de maine. Dar nu exista scoala buna fara finantare solida. In Romania, unu din patru copii aban­doneaza scoala. Unu din doi tineri de 15 ani este analfabet…

- Pago este o aplicatie in care se pot plati facturi de utilitati de la peste 60 de furnizori din Romania. Pago, aplicatia destinata gestionarii si platii facturilor de utilitati, incarcarii electronice a cartelelor preplatite si plata rovinietelor, a depasit pragul de 30.000 de utilizatori…

- BizzOnWheels produce remorci utilitare pentru biciclete si se adreseaza tinerilor antreprenori care vor sa inceapa un business cu biciclete, insa mai nou este prima companie romaneasca care produce biciclete electrice de tip chooper, fondata de Ovidiu Teofanescu si Marius Ghinet. „Am creat…

- Cresterile de preturi sunt de 3,74% la marfurile alimentare, de 6,27% la marfuri nealimentare si de 2,92% la servicii. Este o crestere pe care economistii o anticipau, avand in vedere evolutia consumului care nu se domoleste si care a condus in ianuarie la majorarea deficitului comercial…

- Producatorul Eurocomfil Invest din Targu Lapus, un business infiintat in 2011, a ajuns de la zero la zece milioane de euro in sase ani. Producatorul de mobilier tapitat Euro­comfil Invest, din Targu Lapus, judetul Mara­mu­res, parte a grupului Taparo, vrea sa investeasca anul acesta 300.000…

- Pentru Romania, contextul anului trecut a fost cel mai bun, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si geopo­li­tic, crede Florin Vasilica, partener si head of transaction ad­visory services in cadrul com­paniei de audit si consultanta EY. Acest lucru s-a reflectat si in piata de fuziuni si…

- In primele doua luni din 2018, piata de capital de la Bucuresti a fost definita de o lichiditate in crestere, media zilnica de tranzactionare ajungand la finalul lui februarie la 12,7 mil. euro (in prezent este de 13,25 mil. euro). In compara­tie, in februarie 2017 valoarea medie zilnica de tranzactionare…

- Piata valutara s-a mai dezmortit in februarie, dupa nivelul modest din ianuarie, dar a ramas sub valoarea din a doua luna a anului trecut. Jucatorii de pe piata valutara au derulat in februarie 2018, in medie, tranzactii zilnice de 1,6 mld. euro. Piata valutara a inregistrat in primele doua…

- Un cuplu a platit 10.000 de euro pentru o vacanta in Bora Bora si Tahiti. Agentia de turism Oceania Travel din Cluj-Napoca, spe­cia­lizata pe vanzarea de vacante in des­tinatii exotice, a trimis 1.500 de persoane anul trecut in seju­ruri peste ocean, iar pentru acest an estimeaza ca numarul…

- „Circa jumatate din utilizatorii de telefonie mobila inca mai au un feature phone, fie ca este vorba de singurul telefon, fie de un al doilea dispozitiv HMD Global, compania finlandeza care a readus pe piata brandul istoric de telefoane mobile Nokia, a reusit sa ajunga in doar un an de la…

- Firma de executive search Stanton Chase are in prezent peste 20 de pozitii deschise de senior management, in industrii diferite. Pozitiile de director de fabrica si director general in sectorul agro­business sunt printre cel mai bine platite in prezent, pachetul salarial pornind de la 4.000…

- „Medicina moderna se face cu investitii in echipamente pentru investigatii.“ Dorian Sam Schwartz, proprietarul operatorului de servicii medicale private Romgermed, un jucator de talie medie, a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 30% avand in vedere investitiile realizate…

- Kober, Fabryo Corporation, Deutek, Azur si Policolor sunt cei mai mari jucatori pe piata de vopsele, la fel ca in 2016. Cei mai mari cinci producatori locali de la­curi si vopsele au realizat in 2017 afaceri cu­­mulate de 970 de mil. lei (circa 213 mil. eu­ro, la un curs mediu de 4,56 lei…

- Producatorul de cabluri electrice RCB Electro 97 din Bistrita (jud. Bistrita-Nasaud), controlat de antreprenorii Calin Onita si Francisc Kontra, a finalizat anul 2017 cu o cifra de afaceri mai mare cu circa 20% fata de anul precedent, pana la circa 127 mil. lei (aproape 28 mil. euro), conform calculelor…

- Mediul de afaceri local a trecut intr-o noua etapa de dezvoltare in conditiile in care antreprenorii au inceput sa inteleaga ca pentru cresterea businessului au nevoie de manageri profesionisti si ca pe acestia ii pot selecta chiar dintre oamenii care au crescut alaturi de companie. „Businessul…

- ♦ CNAS aloca in medie pentru un pacient adult tratat prin interventii de chirurgie cardiovasculara (operatii pe cord deschis) doar 8.100 de lei (1.800 de euro), fata de 11.000 de euro in Ungaria si 16.000 de euro in Italia ♦ In Romania se inregistreaza 150.000 de decese anual din cauza bolilor…

- Compania de turism a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de circa 11 milioane de euro, plus 35% fata de 2017. Eturia, agentie de tu­rism spe­cializata in va­cante in des­tinatii exotice, intentio­nea­za sa des­chida in acest an un birou in Lon­dra, ca parte a stra­tegiei com­paniei…

- Compania de audit si consultanta a lucrat pe tranzactii din domenii precum bancar, medical sau FMCG, cele trei fiind unele dintre cele mai fierbinti sectoare din economie in 2017. Astfel ca investitorii - financiari sau strategici - s-au grabit sa faca achizitii in aceste domenii. KPMG a…

- Compania de audit si consultanta EY a fost implicata in 16 tranzactii finalizate si anuntate anul trecut, cu o valoare cumulata de peste 400 mil. euro, potrivit estimarilor ZF pe baza datelor publice sau a celor din piata. Valorile tranzactiilor au variat pu­ternic, pornind de la cateva…

- Companiile din Romania care au polita de asigurare cea mai mare sunt cele din zona Oil & Gas si din domeniul producerii curentului electric, la multe va­lo­a­rea ajungand la peste 1 mld. euro. Acestea sunt asigurate la riscuri multi­ple, a spus Radu Mustata, director vanzari Marsh…

- Trebuie sa facem loc in piata produselor care stimuleaza economisirea inainte de indatorare, asa cum sunt produsele standard sau cele de economisire-creditare. Programul Prima casa care permite achizitia unui credit ipotecar cu un avans de doar 5% nu isi mai are rostul in prezent, in conditiile…

- De multa vreme vrem sa aducem straini in tara, iar anul acesta vom dezvolta aceasta divizie. Agentia de turism CMB Travel din Capitala, care vinde pachete turistice personalizate spre destinatii exotice precum Thailanda, Republica Dominicana, Mexic, Sri Lanka sau Cuba, tinteste vanzari de…

- „Ca sa existi pe net trebuie sa fii proactiv, sa interactionezi cu cei de pe nisa ta, nu doar sa actionezi din cand in cand. Tot timpul trebuie sa interactionezi, sa monitorizezi ce se discuta despre tine si sa reactionezi” O firma care lanseaza un produs nou trebuie sa aloce 15-20.000 euro…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Sumele din conturi curente au ajuns sa reprezinta 40% din totalul economiilor populatiei la banci in 2017, fata de 30% in 2016. Romanii aveau la finalul lunii decembrie a anului trecut 70,6 mld. lei (peste 15 mld. euro) in conturi curente si de economii, cu 27% peste nivelul din luna decembrie…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- Reducerea posturilor a fost un rezultat al regandirii proceselor de business. Telekom Romania, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de comunicatii, cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de euro, a ajuns in prezent la un raport mediu de 12 oameni in subordinea directa…

- Digi, compania tele­com care a debutat in arena de tran­zactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 mil. lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Primarul sectorului 6, al doilea cel mai aglomerat sector din Capitala, spune ca este responsabilitatea dezvoltatorilor imobiliari, daca sunt seriosi, sa vina cu solutii de infrastructura, in contextul in care autoritatile statului nu pot face fata ritmului cu care acestia ridica blocuri. Aceeasi…

- Legea preventiei, publicata luni in Monitorul Oficial, cuprinde 70 de acte normative si mai multe prevederi pentru care prima amenda in cazul incalcarii acestora se anuleaza daca cei vizati corecteaza greselile. Printre acestea, in domeniul fiscal se numara nedepunerea unor declaratii fiscale, dar…

- ♦ Reprezentantii autoritatilor, specialistii din fiscalitate si din IT ar trebui sa discute problema reglementarii tranzactiilor privind criptomonedele ♦ Deocamdata, autoritatile din Romania nu au aratat vreo intentie de a interveni in aceasta zona ♦ Castigurile din tranzactii cu…

- „Judetele cu potential sunt si cele care au o dotare a capitalului uman adecvat. Capitalul si investitiile private se duc acolo unde conditiile de evolutie economica sunt sustinute de infrastuctura materiala si mai ales umana.“ Salariul mediu net in cele mai puternice zece judete din Romania,…

- Lucrurile se pot schimba in Romania doar prin educatie, in conditiile in care sunt multi tineri care termina facultatea astazi si care nu au nici resursele, nici intelegerea, nici competentele necesare mediului de business actual, a declarat Ilinca Paun, fost managing partner la Colliers International…

- Pretul nu mai este primul criteriu de care cumparatorii tin cont in alegerea unei locuinte, elemente precum localizarea, se­curitatea sau acesul la mijloa­cele de transport in comun de­venind mai im­por­tante in ultimii doi ani, dupa cum reiese din da­tele companiei lo­cale de brokeraj de credite…

- Gigantul A & D Pharma, ce cu­prinde distribuitorul de medicamente MediPlus si farmarciile Sensiblu si Punkt, este de mai multi ani liderul pietei farma locale cu afaceri de 5,7 mld. lei (1,3 mld. euro) in 2016, ultimul an pentru care exista date publice. La fina­lul anului trecut, grupul a trecut…

- Piata de usi din Romania este domi­na­ta de importurile din China si Turcia, pro­ducatorii romani reusind sa aiba doar aproximativ 30% din piata, a decla­rat la ZF Live Roberto Popandron, ge­ne­ral manager al companiei Doors Class. „Cele mai mari vanzari le fac produsele din China, undeva…

- Manuela Iordache si sotul lei, doi antreprenori din Bucuresti, au dez­vol­tat in urma cu doi ani o afacere cu auto­ru­lote dupa ce si-au cumparat un astfel de autove­hi­cul pentru uz personal. Businessul lor a ajuns anul trecut la 112.000 de lei (25.000 de euro), iar pentru anul in curs…

- Trei sferturi dintre evaluarile realizate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) in trimestrul al treilea al anului trecut au fost pentru apartamente in bloc, cumuland valori de aproape un miliard de euro. Valoarea medie a unui apartament evaluat in aceasta perioada…

- Nikos Koumettis, presedinte al The Coca-Cola Company in regiunea Europei Centrale si de Est, responsabil de 26 de tari din zona pentru gigantul din sectorul bauturilor racoritoare, spune ca increderea consumatorilor a revenit in Europa, inclusiv in Romania, tara care are pentru businessul pe care…

- Wizz Air, liderul pietei locale de transport aerian dupa nu­marul de clienti, a avut anul trecut in Romania un numar de 6,8 milioane de pasageri, mai mult cu 28% fata de anul precedent. Piata locala reprezinta pentru transportatorul cu sediul la Budapesta circa 23% din numarul de locuri alocate in aero­na­ve…

- ♦ Pentru 2018 analistii considera ca dividendele speciale de la companiile de stat vor fi mai mici, dar ca totusi vor exista ♦ Totodata este posibil ca profitabilitatea companiilor romanesti de stat sa fie in crestere. Nuclearelectrica, indicele societatilor de investitii financiare de la…

- Consolidarea tot mai accentuata din sectorul bancar pune si mai multa presiune pe jucatorii ramasi in piata, determinandu-i sa fie mai competitivi si sa aiba o viteza de reactie mai mare in oferirea produselor si serviciilor catre clienti, considera Francois Bloch, director general al BRD, a treia…

- Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), cel mai mare din tara, a inregistrat in 2017 un trafic de peste 12,8 milioane de pasageri, plus 16% fata de anul precedent. Astfel, numarul de pasageri care au tranzitat aeroportul a ajuns la un nivel record. In plus, fata de anul 2006, indicatorul…

- ♦ Anul 2016 a fost cel mai bun an pentru consum din perioada 2008-2016 ♦ Cresterea s-a situat la 13,5%, peste nivelul din ultimul an de boom economic ♦ Consumul a redevenit astfel vioara intai a economiei dupa mai multi ani in care exporturile si industria au tinut fraiele. …

- Segmentul politelor auto, principala sursa de business pentru asiguratori, dar si principala sursa de probleme, va continua sa genereze provocari in 2018, fiind cel in care se resimte cel mai acut lupta pentru cota de piata si clienti, afirma Adrian Marin, CEO al Generali Romania si presedinte al…

- ♦ Cresterea economica de peste 5% - estimata de Guvern pentru anul 2018 - ar fi exceptionala daca nu va conduce la alte derapaje, cursul leu/euro va creste, iar inflatia va depasi 3% ♦ Pe finalul anului trecut, mai multi analisti si-au reajustat prognozele de crestere economica pentru…

- Romania este cea mai mare piata a grupului care activeaza in opt alte state in Europa Centrala si de Est, printre care Bulgaria, Ungaria, Polonia. Compania Walmark, subsidiara grupului ceh cu acelasi nume, prezenta pe piata locala de su­plimente alimentare de 20 de ani, asteapta afaceri…