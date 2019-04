Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Vrancea au desfașurat in aceasta dimineața, incepand cu ora 6.00, o acțiune pe raza municipiului Focșani, pe mai multe etape. In intervalul orar 8:00-10:00 aceștia au acționat pe linia abaterilor savarșite de pietoni. Au fost verificați și conducatori…

- REZULTATELE ACTIUNII T.I.S.P.O.L In perioada 1-7 aprilie a.c., politistii rutieri vrancenii au acționat pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 97 de permise de conducere. Politistii din cadrul Serviciului Rutier,…

- Un barbat cautat de autoritatile din Italia, suspectat fiind de trafic de persoane, a fost identificat de politistii de la Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, in timpul unor perchezitii efectuate ieri intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc. Pe numele barbatului…

- Acțiuni desfașurate de polițiștii rutieri La data de 20 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier, Biroului Rutier și ai celorlalte formațiuni de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfasurat o acțiune pe raza județului, pentru verificarea respectarii regulilor…

- REZULTATELE ACȚIUNII TISPOL – O SAPTAMANA DE CONTROALE ȘI IN JUDEȚUL VRANCEA In saptamana 11 – 17 martie a.c., politistii vranceni au desfasurat, la nivel judetean, o actiune de verificare a participantilor la trafic cu privire la portul regulamentar al centurii de siguranta si a dispozitivelor de…

- Acțiuni desfașurate de polițiștii rutieri In perioada 4 – 10 martie a.c., o actiune a polițiștilor Serviciului Rutier, de Ordine Publica și al Poliției Transporturi Vrancea, desfasurata pe raza județului, pentru verificarea legalitații efectuarii transportului public de persoane, s-a finalizat cu…

- La data de 10 martie a.c., ora 10.33, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin 112 despre faptul ca un barbat, din comuna Berceni, jud. Prahova, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 2 E 85, din direcția Focșani – Rm. Sarat, a redus viteza de deplasare din cauza vizibilitații reduse…

- Ca in fiecare an, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier le „sancționeaza” pe 1 martie pe domnișoarele și doamnele participante la trafic, cu flori și marțișoare. Astazi, polițiștii sunt insoțiți și de reprezentanți ai Registrului Auto Roman. Polițiștii și reprezentanții RAR se afla astazi in mai…