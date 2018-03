Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, intr-o partida…

- Jucatoarea americana Sloane Stephens, locul 12 WTA si cap de serie 13, a eliminat-o, marti, pe germana Angelique Kerber, numarul 10 mondial, in sferturile de finala ale turneului Miami Open. Stephens s-a impus cu scorul de 6-1, 6-2, intr-o ora si doua minute.In faza urmatoare, ea o va intalni…

- Jucatoarea poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA si cap de serie numarul 30, a fost invinsa, luni, cu 6-2, 6-2, de sportiva Victoria Azarenka din Belarus, locul 186 WTA, venita din calificari, in optimile de finala ale Miami Open.Azarenka, fost lider WTA, s-a impus dupa un meci care a…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Miami, ea beneficiind in optimi de abandonul Zarinei Dyas din Kazahstan, locul 56 mondial.Dyas a abandonat in setul doi, la scorul de 2-1 pentru sportiva ceha, care castigase si primul…

- Cine ramane favorita la Miami. Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe Christina McHale din Statele…

- Veste buna pentru Simona Halep: Caroline Wozniacki, eliminata in turul II la Miami. Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in trei seturi, 0-6,…

- Industria ospitalitatii trece prin schimbari semnificative, iar acest lucru se vede cel mai bine in felul in care se transforma piata restaurantelor. Gusturile clientilor evolueaza, se rafineaza, iar noile tendinte arata exact acest lucru. Studiile arata ca oamenii ies la restaurant nu doar pentru…

- Nu o data, am fost apostrofați sau ne-am certat, la randul nostru, copiii din cauza notelor de la școala. Insa, mare atenție, notele de la scoala nu sunt cei mai buni indicatori ai potentialului pe care il are un elev, așa ca este contraindicat sa emitem pretenții legate de niște calificative absurde.

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Simona Halep o intalnește pe Naomi Osaka LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi Online, in semifinalele BNP PARIBAS OPEN, de la 05:30. SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la Indian Wells. ONLINE STREAM…

- Americanca Serena Williams, revenita în circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri câte un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc în

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Cea mai buna jucatoare a lumii isi continua parcursul in primul turneu Premier Mandatory al sezonului, avand ca obiectiv calificarea in 'optimi'. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, duelul romano-american Simona Halep - Caroline Dolehide, in noaptea de duminica spre luni, in…

- SIMONA HALEP - CAROLINE DOLEHIDE LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING. Aceasta partida este a treia pe arena principala. Inainte, incepand de duminica, de la ora 21.00, se vor desfasura meciul feminin Petra Kvitova (Cehia) - Amanda Anisimova (SUA) si partida masculina Taro Daniel (Japonia) - Novak…

- Turneul de la Indian Wells si-a stabilit in noaptea de luni spre marti tabloul principal de concurs. Romancele incep sa aiba emotii abia de la meciul al doilea la Indian Wells. Simona Halep va incepe primul turneu jucat pe teritoriul Statelor Unite din postura de numar unu mondial impotriva…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- Angie is back: are determinare, rautate in joc, aceeasi defensiva ermetica si multa constanta la retur. Kerber nu i-a lasat prea multe sperante Karolinei Pliskova, victorie nemtoaicei venind in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 14 minute. Succesul o duce pe Angelique in semifinalele turneului…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, iar Norvegia a preluat conducerea in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, duminica, dupa a zecea zi de competitii, cu 9 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz. Germania ocupa acum locul al doilea, cu 9-5-4, podiumul…

- România întâlnește, în luna aprilie, Elvetia în cadrul barajului de accedere în Grupa Mondiala 1 din FED Cup.Cu 6975 de puncte, Elvetia este pe locul 6 în clasamentul FedCup si a ajuns la baraj dupa ce a fost învinsa de echipa Cehiei…

- Romania va juca pentru un loc in grupa de elita cu una dintre Belarus, Elvetia, Belgia sau Olanda. Aceste patru echipe au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale principale: Belarus – Germania 2-3 Cehia – Elvetia 3-1 Belgia – Franta 2-3 Olanda – SUA 0-3 ROMANIA - CANADA…

- Cehia s-a calificat in semifinalele Fed Cup, dupa ce a invins Elvetia, scor 3-1, duminica, la Praga. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4. La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu sambata pe Viktorija Golubic…

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios, care masoara…

- Victoria Azarenka a primit un wild-card pentru turneul Indian Wells (5-18 martie), au anuntat organizatorii competitiei californiene. Jucatoarea din Belarus nu a mai participat la nicio competitie in circuitul WTA din luna iulie a anului trecut, din cauza luptei pentru custodia fiului ei.

- Romanca Simona Halep, daneza Caroline Wozniacki, germanca Angelique Kerber si ucraineanca Elina Svitolina candideaza la titlul de cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in ancheta realizata pe site-ul circuitului feminin de tenis (WTA).Simona Halep a cucerit titlul la Shenzhen Open, dupa…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Finala 28 ianuarie 2018 21:30 Spania – Suedia 29-23 Locul al treilea 28 ianuarie 2018 19.00 Franța – Danemarca 32-29…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Macedoniei, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Zagreb.Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic. In prima semifinala a zilei,…

- Federatia Europeana de Handbal a anunțat componența celor doua urne valorice, inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, programate astazi, la Zagreb. Romania a fost distribuita in urna a II-a, alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria (locurile 13-16…

- O legenda a tenisului face dezvaluiri incredibile despre Simona Halep. Totul s-a intamplat dupa sfertul de finala fabulos castigat in fata Karolinei Pliskova din Cehia, scor 6-3, 6-2. Mats Wilander, de 7 ori caștigator de Grand Slam, a analizat jocul Simonei Halep și a explicat cum a reușit liderul…

- Simona Halep si-a umilit pur si simplu adversara din sferturile de finala de la Australian Open. Simona i-a administrat Karolinei Pliskova o infrangere rusinoasa. Dupa meci, cehoaica s-a razbunat in declaratii. Halep a jucat de sase ori cu Pliskova si a batut-o mereu.Citește și: Comisia Europeana…

- Karolina Pliskova (25 de ani), adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, s-a logodit la jumatatea anului trecut, dar istoricul relației sale cu cehul Michal Hrdlicka este cat se poate de tumultuos. Presa internaționala a scris pe larg despre faptul ca, in timp ce Pliskova…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri ACTUALIZARE 23 ianuarie: Partida dintre Simona Halep și Karolina Pliskova din semifinale de la Australian Open a fost programata, miercuri, de la ora 06.00 (ora Romaniei). Despre acest meci, Karolina…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut intr-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. E prima oara cand Simo a ajuns in aceasta…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a învins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sâmbata, la Melbourne, si s-a calificat în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. …

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Anna Kournikova, primele fotografii cu copiii. Fosta jucatoare de tenis l-a facut tatic pe Enrique Iglesias. Rusoaica Anna Kournikova, care a ocupat locul 1 la dublu in noiembrie 1999 și locul 8 la simplu in noiembrie 2000, a nascut gemeni, luna trecuta: o fata și un baiat, care se numesc Lucy și Nicholas.…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 6-4, 2-6, 10-5 cu cuplul romano-argentinian Mihaela Buzarnescu/Maria Irigoyen.…

- Simona Halep si Irina Begu au trecut, in semifinale, cu scorul de 6-2, 6-7, 10-6, intr-o ora si 29 de minute de joc, de cuplul Anna Blinkova / Nicola Geuer (Rusia / Germania). De-a lungul intalnirii, perechea romana a servit un as, a comis o dubla greseala si a avut 17 lovituri castigatoare si 15…

- Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, va deschide seria sferturilor de finala ale turneului de la Shenzhen, joi, de la ora 06.00 cu sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA si cap de serie numarul 8. Simona Halep, locul I WTA, va intra pe terenul central nu inainte de…

- Simona Halep – Aryna Sabalenka, in sferturile turneului de la Shenzen. Meciul se disputa joi, dupa ora 9:00. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in…

- Cei doi parasit Bucurestiul inainte de Craciun si s-au retras intr-o destinatie exotica, unde se bucura din plin de momentele romantice. Daca zilele trecute cei doi postau fotografii de pe plaja, dar intotdeauna separat, iata ca a fost facuta publica si mult asteptata imagine! Au lasat la…