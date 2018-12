Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul TV Dan Cruceru a devenit tatic pentru a doua oara. Soția sa, Cristina, a adus pe lume un baiețel. Dan Cruceru este in culmea fericirii. Familia sa s-a marit. Partenera de viața a prezentatorului TV, Cristina, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, un baiețel. Cei doi mai…

- Ana-Maria, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu" traieste una dintre cele mai mari bucurii, la doar cateva luni dupa ce s-a casatorit. Sotia lui Stefan are parte de o zi speciala astazi si a decis sa imparta bucuria si cu fanii sai.

- O familie de romani e judecata in Italia pentru o crima infioratoare comisa in vara, pe 8 iulie. Constantin Pinau, un barbat in varsta de 37 de ani, a fost ucis cu bestialitate de o familie de romani. Tragedia a avut loc in localitatea Naro, provincia Agrigento. O intreaga familie – soț, soție și fiul…

- Christopher Watts și-a omorat cu sange rece familia, nevasta sa gravida și cele doua fetițe de 3 și 4 ani. Familia este indurarata și nu il va ierta niciodata. Luni, barbatul și-a primit sentința, mult prea blanda pentru ttragedia pe care a comis-o.

- Will Smith (50 ani) și Jada Pinkett Smith (47 ani) sunt casatoriți de 21 de ani și au un mariaj reușit, și doi copii impreuna, insa zilele trecute soția actorului a vorbit pentru prima oara despre drama pe care a trait-o in ziua nunții, in 1997, chiar in ajunul anului nou. Jada nu voia sa se casatoreasca…

- Will Smith și Jada Pinkett Smith, au o casnicie de peste 21 de ani și par exemplul perfect de urmat. Insa, lucrurile nu sunt chiar roz nici intre ei. De curand, actrita de 47 de ani a declarat ca nu si-a dorit niciodata sa se marite si ca a plans non-stop in ziua in care s-a maritat.

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai infocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numita “Red Table Talk”, iar recent invitatii ei au fost sotul Will Smith si cei doi copii, potrivit Daily Mail. Emisiunea s-a…

- Anuntam cu tristete trecerea in nefiinta a celui care a fost sot, tata, socru si bunic, un om de o deosebita calitate morala, Bunescu Dumitru Tudor. Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite despre o persoana care ne-a fost atat de draga noua si care a plecat pentru totdeauna. De azi, 25 septembrie…