Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu a venit cu un raspuns cu privire la evantualele scaderi ale salariului net in mediul privat. Potrivit Realitatea.net, ministrul Muncii sustine ca asta ar fi doar din vina angajatorului, care l a furat pe angajat. Nu avem informatii de scaderi salariale din mediul privat. In orice…

- In perioada 03.02. – 04.02. a.c. in urma a doua actiuni specifice, avand ca scop prevenirea furturilor de masa lemnoasa, efectuate de catre jandarmii municipiului Blaj, au fost depistate un numar de 8 persoane care transportau material lemnos fara a avea asupra lor documente justificative și au fost…

- Succesul Simonei Halep i-a adus in ultimii ani o avere de peste 20 de milioane de euro. Romanca care a investit banii in mai multe proprietați, și-a construit propria vila in Constanța, la cateva numere distanța de locuința bunicilor. Constructia casei in care Halep s-a mutat la inceputul anului 2015…

- Oana Lis ne-a lasat iar fara cuvinte! De aceasta data insa, Oana Lis a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre cum Viorel Lis i-a rupt rochia de pe ea. Oana Lis socheaza iar prin acuzatiile pe care i le aduce lui Viorel Lis. Sotia acestuia din urma sustine ca Viorel a bruscat-o, deoarece…

- In noaptea de 29/30 ianuarie, in jurul orei 3.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au fost sesizati de catre Post-ul Doi dambovițeni, prinși la furat de motorina din TIR-uri, pe autostrada Sebes-Sibiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca dosarul \'Tel Drum\' se bazeaza pe denunturile \'unor turnatori, speriati de puscarie\' si a sustinut ca nu are de ce sa se teama, pentru ca nu a comis nicio infractiune.

- CE FAC PACANELELE DIN OM… Catalin Lihor din comuna Banca, de 38 de ani, cunoscut ca „El Fugitivo” dupa ce a dat mai multe lovituri pentru a-si procura bani de pacanele, a ajuns din nou dupa gratii. El a fost arestat pe 24 ianuarie, de „Ziua Unirii”, pentru ca a furat dintr-o societate de la [...]

- Deși a trecut un deceniu de cand l-au pierdut, ele n-au putut sa-l uite Heath Ledger moare inainte de a cunoaște succesul Ieri s-au implnit zece ani de cand talentatul actor a fost gasit fara suflare in apartamentul lui din Manhattan. 22 ianuarie 2008 – la sapte minute de la apelul de urgenta, a sosit…

- Politistii ancheteaza un barbat de 31 de ani pentru furt calificat dupa ce acesta a alimentat masina pe care o conducea cu combustibil si a plecat apoi fara sa achite contravaloarea acestuia.

- Doi talhari au fost prinsi de politie dupa ce i-au furat unui batran banii din buzunar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in urma continuarii cercetarilor in cauza privind talharia comisa la data de 15.01.2018, ora 20.00, asupra unui barbat de 66 de ani, din comuna Dumbraveni, fapta ...

- Invitata pentru prima data in cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Andreea Berecleanu a povestit lucruri nestiute despre viata sa. La un moment dat, prezentatoarea Observatorului a marturisit ca a cochetat cu divertismentul. In acest context, ea a afirmat despre Simona Gherghe ca are un succes teribil…

- Politistul pedofil Eugen Stan, pe vremea cand era jandarm, a furat o mocheta din sediul Parchetului General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi. Deși a fost principalul suspect, cei care ar fi trebuit sa-l ancheteze l-au sancționat doar cu o mustrare scrisa pentru neglijența, potrivit Sursa...

- Elena Merișoreanu a ramas fara un sfert de kilogram de aur, dupa ce menajera i-a furat o parte dintre bijuterii. Interpreta de muzica populara a povestit totul in direct la tv. Elena Merisoreanu a povestit in cadrul emisiunii de la Antena Stars cum femeia in care a avut incredere i-a furat bijuteriile.…

- Furtul unicului exemplar al scenariului la film al lui Claude Lelouch a avut loc pe bulevardul Hoche, in departamentul 8 al Parisului, in fata casei de productie Les Films 13, cand cineastul s-a intors din vacanta.

- Un tanar de 19 ani a ajuns in arestul Politiei dupa ce oamenii legii au stabilit ca acesta a furat mai multe telefoane mobile. Barbatul patrundea in sediile unor societati comerciale si le fura telefoanele angajatilor, profitand de neatentia acestora.

- Un barbat dintr-un oras din Rusia a furat un tanc si a plecat la plimbare cu el pe strazile urbei. La un moment dat, a pierdut controlul masinariei de razboi, a lovit o masina parcata, apoi a intrat cu tot cu tanc într-un supermarket, scrie themoscowtimes.com.

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat mai multe produse alimentare dintr-un supermarket din oraș. Prejudiciul a fost recuperat.

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Un tanar de 20 de ani din Licurici a fost reținut 24 de ore pentru furt calificat. Potrivit poliției, in noaptea de 04/05 iauarie, tanarul ar fi sustras suma de 1.000 de lei, 30 cartele telefonice SIM, bauturi alcoolice...

- O femeie, de 48 de ani, din Targu Jiu, a fost prinsa astazi la furat in supermarketul Kaufland din municipiu. Suspecta a sustras alimente in valoare de 180 de lei și a fost depistata de agenții de paza. Polițiștii au ...

- Madalin Voicu s-a despartit discret de fosta lui iubita, pictorita Carmen Olteanu, si, de cateva luni, are o noua "cucerire", pe care nu se fereste sa o arate tuturor! Mai mult decat atat, Adriana a intrat deja ”in familie” intr-un mod care, cu siguranta, o va infuria pe fosta partenera a lui Madalin.…

- „Politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au depistat un barbat care ar fi incercat sa comercializeze un telefon mobil pe care l-ar fi sustras. Astfel, pe data de 30 decembrie, politistii au fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca a primit in vizita o persoana pe care o cunoaste, in varsta de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, la Constanța, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E-Hybrid, in valoare de aproape 50.000 de lire sterline semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. Barbatul care conducea mașina de lux este cercetat pentru tainuire.

- Un apel la 112 a anunțat in noaptea de luni spre marți faptul ca mai multe persoane sustrag motorina din rezervoarele unor autocare. La fața locului a ajuns imediat un echipaj de poliție care a și pornit in urmarirea hoțului care a luat-o la fuga pe un camp din apropiere. Dupa zeci de metrii de […]

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost surprins de camerele de supraveghere, joi, 21 decembrie 2017, in jurul orei 2.00, in timp ce sustragea un aparat de feliat mezeluri din curtea Cofetariei ”Arta”, situata pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din centrul Devei. Polițiștii locali care s-au deplasat…

- Un român de 22 de ani din Marea Britanie a ajuns în atenția presei internaționale dupa ce a furat mai bine de 53 de telefoane mobile în timpul unui concert printr-o metoda inedita.

- Politistii galateni au surprins pe strada un barbat din judetul Teleorman, care avea asupra sa o cutie metalica, despre care au aflat ulterior ca era o cutia milei de la manastirea ”Sfintii Arhangheli Metoc”, de unde fusese sustrasa.

- Polonezul Kazimierz Piechowski, un prizonier care a evadat in mod spectaculos din lagarul nazist de concentrare de la Auschwitz furand masina decapotabila a comandantului lagarului, a murit vineri la 98 de ani la Gdansk, a anuntat Institutul Memoriei Nationale - IPN din Polonia.

- Politistii din Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute și duse la audieri.

- Politiștii din cadrul Politiei orașului Baia de Arama efectueaza cercetari fata de doi tineri in varsta de 23, respectiv, 19 ani, ambii din judetul Gorj, prinși in flagrant, in timp ce sustrageau brazi din fondul forestier al...

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul lunii noiembrie si in data de 5 decembrie a.c.…

- Polițiștii au sosit la fața locului și au demarat cercetarile pentru prelevarea de urme și de probe. Munca oamenilor legii va fi mult ușurata de faptul ca in zona sunt mai multe unitați comerciale care au camere de supraveghere video și in afara magazinelor. Din pacate, agenția de pariuri…

- Raluca și Denisa de la Bambi au fost supuse testului! In timp ce Raluca a calcat o camașa in emisiunea "Xtra Night Show", sora sa a fost pusa sa gateasca! De asemenea, aceastea povestesc amintiri din copilarie, pațanii, dar și momente mai puțin frumoase.

- Un locuitor al Capitalei in varsta de 43 ani a fost retinut de catre ofiterii de investigatii ai sectorului Ciocana din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, fiind banuit de comiterea unui sir de furturi din automobile.

- Actualul Mostenitor la Sefia Casei Regale a Romaniei este Alteta Sa Regala Margareta, Principesa Mostenitoare a Romaniei, urmata de Principesa Elena a Romaniei, conform Normelor Organice ale Casei Regale a Romaniei. Actualul consort al Mostenitoarei la Sefia Casei Regale a Romaniei este Alteta Sa…

- Judecatoria Orhei, sediul Central a condamnat la pedeapsa cu inchisoare pe un termen de 10 ani fiecare, trei tineri cu varste cuprinse intre 22 si 27 ani, pentru comiterea unui atacului talharesc in s. Zorile, raionul Orhei.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf au venit la emisiunea "Xtra Night Show" pentru a da noi detalii despre incidentul din multime care a avut loc atunci cand Oana si-a donat hainele de 200.000 de euro. Amandoi sustin ca acesta a fost premeditat.

- O fata de 15 ani din județul Arad este cercetata pentru furt de polițiști! Mai exact, in luna mai, fata care statea la niște rude in localitatea Archiș a furat din casa o suma de bani impresionanta, 14.350 de lei. Oamenii au depus plangere la Poliție, iar in urma cercetarilor a reieșit faptul ca hoțul…

- Poliția Municipiului Deva efectueaza cercetari, sub aspectul comiterii infractiunii de furt, fata de un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Hunedoara. Acesta, in data de 26.11.2017, a fost retinut de agentii de paza ai unui centru comercial din municipiul Deva, dupa ce a sustras…

- Polițistii de frontiera din Mehedinți au facut o descoperire neasteptata, miercuri, dupa ce au verificat o masina de lux. Autoturismul Audi A4, in valoare de 9.000 de euro, figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Norvegia. La volan se afla o femeie din Gorj. „In…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat pe D.I., un barbat de 52 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba ca persoana banuita de furtul unui ferastrau mecanic, din incinta unui imobil din aceeasi localitate. Prejudiciul a fost…

- La data de 20 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au identificat si depistat trei minore, din judetul Neamt, banuite de comiterea infractiunii de furt. Minorele ar fi sustras un portmoneu cu documente personale si suma de 200 de lei, apartinand unei femei de 34 de ani, din Bacau,…

- Trei barbati din judetele Hunedoara si Gorj au fost prinsi joi dupa-amiaza in flagrant in timp ce furau 12.535 de lei dintr-un aparat amplasat intr-o sala de jocuri din municipiul Alba Iulia. Cei trei barbati, cu varste d...

- Politistii din Oravita au pus mana pe un individ din Carbunari care i-a furat unei tinere telefonul mobil. Furtul a fost comis intr-un local din Oravita si ar fi fost incadrat de politisti cu autor necunoscut, numai ca hotul s-a gandit sa nu se mai chinuie sa il vanda crezand ca cel mai simplu este…

- Politistii din Alba Iulia au retinut un tanar din judetul Mures, suspect de comiterea a doua furturi din autoturisme parcate pe raza municipiului. Reprezentanții IPJ Alba au anunțat ca acesta va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. Polițiștii spun ca la data de 14…

- Politistii din Campeni au identificat, cu operativitate, persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil in valoare de 3.800 de lei. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politie…

- O femeie de 32 de ani din Scoarța este cerectata de polițiști,dupa ce a furat mai multe produse de pe raftul unui magazin din Targu Carbunești fara sa le plateasca. Femeia a sustras alimente dar și produse non alimentare. Angajații magazinului au fost cei care au observat tot ce s-a intimplat și au…

- Radița Toader, mama lui Marcel Toader, a facut un gest cu totul neașteptat pentru fiul ei și l-a contactat pe presupusul amant al nurorii sale. Radița Toader, mama omul de afaceri Marcel Toader, care recent a facut declarații despre Maria Constantin , a decis sa se implice in scandalul de divroț al…