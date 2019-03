Stiri pe aceeasi tema

- Premiera principala a celor de la Mitsubishi la Salonul Auto de la Geneva este noul ASX facelift . Al treilea bestseller din gama marcii a fost actualizat la un moment potrivit pentru a-si continua ascensiunea pe piata. Se vinde si in tara noastra, insa mai popular ramane a fi totusi in Europa.

- Premiere care iti fac cu ochiul la standul Porsche de la Salonul Auto de la Geneva. Constructorul german nu a ales sa prezinte aici primul electromobil Taycan, asa cum se anticipa, insa a adus alte masini destul de interesante.Printre acestea se numara noua generatie Porsche 911 Cabriolet, o decapotabila…

- La sfarșitul lui 2018, Toyota a prezentat la Salonul Auto de la Los Angeles o actualizare pentru Prius prin care a introdus cateva noutați din punct de vedere tehnic pentru cel mai popular hibrid din lume. In plus, constructorul japonez a operat și o serie de schimbari de design preluate de la versiunea plug-in…

- Salonul Auto de la Geneva se apropie cu pași mari, iar Jaguar va introduce un facelift pentru sedanul XE. Modelul constructorului britanic primește o serie de imbunatațiri mai degraba minore, insa acestea il fac sa arate mai sportiv, in timp ce din punct de vedere tehnic clienții vor avea de ales intre…

- Noul Peugeot 208 va fi comercializat in Romania incepand cu toamna anului 2019 si va fi prezentat in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva 2019. Acesta poate fi deja rezervat in Franta in toate optiunile de propulsie.

- Salonul Auto de la Geneva se apropie cu pași mari, iar majoritatea constructorilor care vor avea un stand in cadrul evenimentului elvețian au publicat informații cu privire la modelele și conceptele pe care le vom putea admira incepand cu 5 martie. Iar Mercedes-Benz face parte din aceasta categorie.…

- Skoda va prezenta urmatorul sau pas catre mobilitatea electrica la Salonul Auto de la Geneva cu studiul conceptual VISION iV. Lansand deocamdata cateva schite cu acest automobil, marca ceha ațața apetitul pentru primul sau vehicul bazat pe platforma modulara electrica MEB a grupului VW .

- Volkswagen a prezentat primele imagini și detalii tehnice despre versiunea europeana a lui Passat facelift, modelul de segment D care va avea premiera cu public cu ocazia Salonului Auto de la Geneva de la inceputul lunii martie. Daca din punct de vedere vizual diferențele comparativ cu predecesorul…