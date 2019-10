Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un tanar de 21 de ani, din Alba iulia a fost prins fara autorizație provizorie de circulație Tanar de 21 de ani, din Alba Iulia prins fara autorizație provizorie de circulație. La data de 02 octombrie 2019, in jurul orei 15.35, ... Un tanar de 21 de ani, din Alba iulia a fost prins fara…

- Daca fata cea mare a lui Adrian Minune a reușit sa demonstreze ca a moștenit talentul muzical de la tatal ei, iata ca nici mezina familiei nu se lasa mai prejos și este decisa sa arate tot ce poate. Adriana Simionescu va urca vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei, iar anunțul a fost facut chiar…

- Astazi, 19 septembrie 2019, in jurul orei 01.45, polițiștii din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Ziarul Unirea Patru ani de inchisoare cu executare pentru un șofer care a provocat un accident pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș, in care un tanar de 19 ani și-a pierdut viața Patru ani de inchisoare cu executare pentru un șofer care a provocat un accident pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș, in care…

- VOCEA ROMANIEI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Pro TV. Sezonul 9 Vocea Romaniei incepe vineri, 6 septembrie, de la 20:30! In numai doua saptamani, cea mai tare competiție a vocilor revine cu noi provocari, concurenți care sunt gata sa inunde scena cu energie și sa demonstreze ca au toate atuurile pentru…

- Sambata seara, in jurul orelor 20:45, un jandarm, aflat in timpul liber, a observat un barbat care a spart luneta unui autoturism lovind-o cu pumnii si cu picioarele. Acesta nu a reusit sa-si astampere nervii si a lovit-o cu pumnul o femeie, injurand alte doua femei, care se aflau in acel loc. Maior…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO: A.N.A.-Cel mai tanar partid din Alba Iulia. “Transpunem in realitate ceea ce politrucii doar spun mereu, dar nu fac nimic sa se intample” A.N.A.-Cel mai tanar partid din Alba Iulia. “Transpunem in realitate ceea ce politrucii doar spun mereu, dar nu fac nimic sa se intample”…